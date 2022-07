Retraite Québec devient la première organisation de la fonction publique québécoise à être certifiée « Entreprise en santé - Élite+ »





QUÉBEC, le 12 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Retraite Québec est maintenant certifiée « Entreprise en santé - Élite+ », le plus haut niveau de certification décerné par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ). Elle est la première organisation de la fonction publique québécoise à obtenir cette distinction!

Après avoir été certifiée « Entreprise en santé - Élite » par le BNQ en 2016 et avoir maintenu cette certification pendant cinq années, Retraite Québec poursuit son engagement et ses efforts pour intégrer la santé et le mieux-être dans sa culture organisationnelle et dans ses processus de gestion.

Citation :

« La certification "Entreprise en santé - Élite+" que nous avons obtenue est la reconnaissance de l'importance que nous accordons à la santé et au mieux-être de notre personnel. Nous poursuivrons les efforts afin d'innover et de maintenir, pour l'ensemble de nos 2 090 employés, ces hauts standards qui nous distinguent comme organisation. »

M. René Dufresne, président-directeur général de Retraite Québec

Partenaire de votre situation financière

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et la mesure de l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Par sa mission, Retraite Québec concourt à l'évolution du système de retraite et contribue à la sécurité financière des Québécoises et des Québécois.

SOURCE Retraite Québec

Communiqué envoyé le 12 juillet 2022 à 11:40 et diffusé par :