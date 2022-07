Technip Energies N.V. - déclaration hebdomadaire rachat d'actions - semaine du 4 juillet au 8 juillet 2022





Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Technip Energies (PARIS:TE) déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées durant la semaine du 4 juillet au 8 juillet 2022.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat avec la mise en place d'un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d'investissement prenant ses décisions relatives à l'acquisition d'actions de Technip Energies de manière indépendante.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 2022-07-04 NL0014559478 29 917 12,233033 XPAR Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 2022-07-05 NL0014559478 40 000 12,120485 XPAR Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 2022-07-06 NL0014559478 40 000 11,431530 XPAR Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 2022-07-07 NL0014559478 40 000 11,675351 XPAR Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 2022-07-08 NL0014559478 35 000 12,002940 XPAR TOTAL 184 917 11,871127

Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/transactions-sur-actions-propres.

