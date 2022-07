Voyageur Aviation développe son offre grâce à l'approvisionnement en pièces des avions de la famille ATR





HALIFAX, NS , le 12 juill. 2022 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé que sa filiale, Voyageur Aviation Corp. (« Voyageur »), a ajouté les ATR 42 et 72 à son offre de produits, ce qui permet de diversifier les activités de Chorus et ses capacités de soutien transversales.

« L'élan de croissance se poursuit pour Voyageur Avparts, a déclaré Gary Gilbert, vice-président d'Avparts, Voyageur. L'expansion de nos ventes de pièces et l'offre de composants d'ATR constituait une évolution logique pour Voyageur, particulièrement en raison de la récente acquisition de Falko Regional Aircraft par Chorus, ce qui renforce la position de Chorus à titre de fournisseur de premier ordre de solutions complètes d'aviation régionale. Nous avons la chance de pouvoir tirer profit des synergies de nos entreprises pour offrir à nos clients un soutien englobant toutes les étapes du cycle de vie d'un avion régional. »

La division Avparts de Voyageur se spécialise dans le soutien lié au matériel utilisable usagé pour les avions régionaux, notamment les familles CRJ de Bombardier/Mitsubishi, Dash 8 de de Havilland et ATR. Parmi ses services principaux, elle offre la vente de pièces et l'approvisionnement en pièces, la gestion de la réparation et de la révision des composants, la gestion et la consignation des stocks et le démontage d'avions en fin de vie.

À propos de Voyageur Aviation Corp.

Voyageur Aviation Corp. est un fournisseur intégré de services d'aviation spécialisés comprenant des activités de nolisement tant à l'échelle internationale qu'au Canada. Elle est en outre dotée de compétences en ingénierie et en maintenance de premier ordre. Ayant son siège social à North Bay, en Ontario, Voyageur propose des solutions novatrices aux clients ayant des besoins uniques en aviation et exploite ses activités en vertu de principes fondamentaux de gestion globale de la sécurité, d'assurance qualité et de solutions axées sur le client. www.voyav.com

À propos de Chorus Aviation Inc.

Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Chorus est un fournisseur intégré de solutions d'aviation régionale, y compris de services de gestion d'actifs. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, la plus importante société mondiale de location d'appareils et de gestion d'actifs se concentrant uniquement sur le secteur de l'aviation régionale; Jazz Aviation, l'unique fournisseur des services aériens régionaux d'Air Canada; et Voyageur Aviation, un fournisseur de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions et d'approvisionnement en pièces à des clients du secteur de l'aviation régionale partout dans le monde. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services de soutien englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à contrats; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang à 6,00 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

