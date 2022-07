Avis aux médias - Le gouvernement du Canada investit dans des projets axés sur les compétences et l'innovation

La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, annoncera à Scarborough des investissements importants qui aideront les jeunes Canadiens à obtenir les compétences et la formation nécessaires pour trouver des emplois...

Groupe Dynacor Inc. (Dynacor ou la Société), a le plaisir de présenter son deuxième rapport ESG (environnement, social et gouvernance), en référence aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI). Jean Martineau, président et chef de la...