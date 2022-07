NFP crée Captive Management Corp. et renforce ainsi son groupe Solutions de risques complexes au Canada par l'ajout d'une autre forme d'expertise en matière de transfert des risques





Depuis la promulgation de la Captive Insurance Companies Act (loi sur les sociétés d'assurance captives) en Alberta, NFP est bien placée pour aider ses clients en leur proposant d'autres solutions de transfert des risques pour réduire leurs coûts d'assurance et améliorer leur couverture

TORONTO, le 12 juill. 2022 /CNW/ - NFP, courtier d'assurance dommages, consultant en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en retraite de premier plan, a annoncé aujourd'hui la création de NFP Captive Management (Alberta) Corp. et le renforcement de son groupe Solutions de risques complexes par l'ajout de deux vétérans de l'industrie en matière de captives et d'autres modes de transfert des risques. Ces initiatives, conjointement avec la Captive Insurance Companies Act (la Loi) en Alberta, permettront à NFP de créer et d'administrer des sociétés d'assurance captives domiciliées en Alberta pour le compte de ses clients.

La Loi établit un régime d'assurance captive en Alberta, à savoir qu'une organisation peut s'auto-assurer contre les risques au lieu d'avoir à souscrire une assurance auprès d'un tiers. Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

« NFP est très enthousiaste à l'égard de cette nouvelle législation et de la possibilité qu'offre la Loi aux employeurs canadiens de créer des sociétés d'assurance captives domiciliées en Alberta, a déclaré Joseph Seeger, directeur général et codirecteur du groupe Solutions de risques complexes de NFP au Canada. Devant l'augmentation des coûts et l'accès difficile à la couverture, nous nous préparons depuis des mois en vue d'être prêts à fournir l'expertise spécialisée dont les clients ont besoin pour évaluer une structure captive et la mettre en oeuvre. NFP a constitué une équipe extraordinaire de professionnels expérimentés dans le domaine des captives afin de mobiliser l'avantage que nous avons d'être les premiers. »

Ayant perçu l'énorme avantage offert par la législation et la nouvelle capacité d'aider des clients à structurer des captives en Alberta, NFP a récemment recruté deux vétérans du secteur des captives - soit Sam Jackson et Paul Young - au sein de son groupe Solutions de risques complexes. « Sam et Paul possèdent une connaissance poussée du marché des captives ainsi que des structures et processus requis pour réussir l'exploitation d'une captive. Ils apportent une grande valeur ajoutée à notre organisation et au profit de nos clients qui recherchent d'autres possibilités en matière d'atténuation des risques en Alberta », a ajouté M. Seeger.

Fort de plus de vingt ans d'expérience dans le secteur de l'assurance, M. Jackson est arrivé chez NFP en avril. Il travaillait auparavant pour Rogers Insurance, où il occupait le poste de conseiller principal en courtage chargé d'évaluer des possibilités de financement alternatif des risques. M. Jackson a passé plus d'une douzaine d'années au service d'Energy Insurance Group Ltd., où il supervisait l'ensemble des opérations des programmes d'assurance des clients du secteur de l'énergie du groupe.

M. Young s'est également joint à NFP en avril. Son expérience du secteur de l'assurance s'étend sur plus d'une décennie et il a travaillé notamment pour Accommodate Insurance Management Ltd., Canadian Energy et Energy Insurance Group Ltd.

« Paul et moi sommes impressionnés par l'engagement ferme de NFP à résoudre de grands problèmes de clients. Grâce à la nouvelle législation en Alberta, nous sommes prêts à fournir des solutions pour améliorer la rentabilité et l'efficacité de la couverture pour diverses entreprises, dont celles dans le secteur des ressources naturelles. Nous sommes déjà activement engagés auprès de plusieurs clients de NFP pour les aider à comprendre l'occasion qui se présente, à déterminer si une captive est la bonne solution pour eux et à se familiariser avec les processus complexes qui encadrent la création et l'administration d'une captive en Alberta. Cet autre mécanisme de transfert des risques offrira aux clients des solutions d'atténuation des risques moins coûteuses dans l'actuel environnement caractérisé par des hausses de primes d'assurance », a affirmé M. Jackson.

À propos de NFP

« NFP est un courtier d'assurance et un consultant de premier plan qui offre des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective et de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées. NFP contribue à la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 1 000 employés basés au Canada, de plus de 6 900 employés dans le monde entier, d'investissements dans des technologies innovantes et de relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières de premier ordre. NFP se classe au 5e rang des courtiers spécialisés dans les avantages sociaux selon le chiffre d'affaires mondial (Business Insurance), au 10e rang des courtiers en assurance IARD (Insurance Journal) et au 13e rang des courtiers en assurance mondial (Best's Review). »

