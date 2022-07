Le gouvernement du Canada investit dans la capacité d'entreposage pour réduire la congestion de la chaîne d'approvisionnement au port de Windsor





WINDSOR, ON, le 12 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada s'engage à veiller à ce que les chaînes d'approvisionnement dans les ports canadiens soient résilientes, pour aider à faire croître notre économie et à créer de bons emplois pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et député pour Windsor--Tecumseh, Irek Kusmierczyk, ont annoncé qu'il accorderait 5 millions de dollars en financement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux (FNCC) pour un projet au port de Windsor. Les fonds permettront d'augmenter la capacité d'entreposage et accélérera les activités de transbordement, par exemple le transfert de marchandises d'un camion à un wagon.

La contribution de la Essex Terminal Railway Company s'élève à 6,2 millions de dollars, ce qui porte l'investissement total à 11,2 millions de dollars. L'investissement aidera également à accroître la capacité et l'efficacité des activités de transbordement de Morterm Limited. L'investissement aidera à réduire la congestion de la chaîne d'approvisionnement au port de Windsor.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements en faveur de corridors commerciaux efficients pour aider le Canada à être compétitifs sur les marchés à l'échelle mondiale, à faire du commerce plus efficacement avec les partenaires internationaux et à préserver la compétitivité de nos chaînes d'approvisionnement. Il s'agit d'un engagement à long terme visant à travailler avec les intervenants sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Citations

« Il est essentiel de disposer d'une infrastructure supplémentaire pour entreposer les marchandises au port de Windsor afin de maintenir une chaîne d'approvisionnement concurrentielle, résiliente et fluide. La contribution que j'annonce aujourd'hui permettra de résoudre les problèmes de capacité, de créer de bons emplois et de faire croître l'économie régionale de Windsor. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Cet important investissement fédéral fait croître les emplois et consolide la position de Port Windsor en tant que plaque tournante commerciale clé au centre des chaînes d'approvisionnement nord-américaines et de la fabrication de véhicules électriques et de batteries. Il s'agit d'un autre élément essentiel qui déverrouille la prospérité de notre région ».

M. Irek Kusmierczyk

Le Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et député pour Windsor--Tecumseh

Les faits en bref

La réduction de la congestion de la chaîne d'approvisionnement dans les ports canadiens est un appel ciblé dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux pour aider à prendre des mesures visant à réduire la congestion actuelle de la chaîne d'approvisionnement et à faciliter la circulation des marchandises dans les ports canadiens.

Les bénéficiaires admissibles dans le cadre de cet appel ciblé comprennent les administrations portuaires canadiennes (soumises à la Loi maritime du Canada ), les organisations dont les projets soutiennent les chaînes d'approvisionnement et les organismes partenaires des administrations portuaires canadiennes.

), les organisations dont les projets soutiennent les chaînes d'approvisionnement et les organismes partenaires des administrations portuaires canadiennes. Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Le programme a reçu un total de 4,6 milliards de dollars sur 11 ans (2017-2028).

Document connexe

Lien connexe

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 12 juillet 2022 à 09:30 et diffusé par :