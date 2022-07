Vernissage de l'exposition Un coeur nomade de Dany Laferrière sur le site du Bouquiniste





MONTRÉAL, le 11 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Après avoir été présentée à Francfort, à Tunis, à Sharjah et à New York, l'exposition qui célèbre le monde éclaté, poétique et coloré de Dany Laferrière s'installe, pour l'été, sur le site du Bouquiniste. Jusqu'au 29 septembre, Un coeur nomade invite le public à plonger dans l'univers et l'oeuvre de l'écrivain.

C'est le 11 juillet, en présence de Dany Laferrière, auteur d'une oeuvre prolifique, traduite mondialement et récompensée de nombreuses fois, qu'a eu lieu le vernissage sur le site du Bouquiniste. Composé de 7 tableaux distincts, l'artiste nous fait voyager de son enfance heureuse à Haïti, où ses sens artistiques se sont d'abord développés, jusqu'à son passage à Paris où il fait son entrée à l'Académie française.

« Voilà une chose dont on ne parle presque jamais et qui devrait faire partie de notre mode de vie urbain : la lecture de la poésie... », a déclaré Dany Laferrière de l'Académie française.

Bibliothèque et espace culturel du Coeur-Nomade

Rappelons que le site du Bouquiniste accueillera en 2025 le projet de bibliothèque et d'espace culturel interarrondissement du Coeur-Nomade. Cette nouvelle appellation fait référence au roman Vers d'autres rives de Dany Laferrière. Ce toponyme reflète le legs d'une oeuvre littéraire ainsi que d'un artiste qui a joué un rôle exceptionnel dans le développement de la société.

Accueillant et inspirant, ce lieu permettra d'apprendre, d'explorer, d'expérimenter et de créer, mais aussi d'aller à la rencontre des autres. La mission du Coeur-Nomade se construira autour de cette passion qu'est la lecture, car ce bâtiment aspire à devenir un lieu de rencontres informelles et conviviales.

« Nous sommes fiers d'accueillir une exposition aussi inspirante sur notre territoire et ainsi, de contribuer à faire rayonner l'univers de cet homme aux multiples talents. Le nom de Coeur-Nomade, qui évoque la diversité et l'inclusion, est un reflet de notre arrondissement », a souligné Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord.

« Suite à une démarche de participation publique où la population était invitée à faire des propositions, la Ville a retenu le nom de Coeur-Nomade pour la future bibliothèque et espace culturel. Ce toponyme issu de l'oeuvre de Dany Laferrière a fait l'unanimité et permet aujourd'hui d'accueillir l'exposition du même nom et qui nous transporte dans l'univers de l'auteur. Nous sommes ravis que cette exposition s'installe à la frontière de nos deux arrondissements pour que les résidents puissent en profiter tout l'été », a déclaré Jérôme Normand, conseiller du Sault-au-Récollet de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Une deuxième apparition de l'exposition à Montréal

« Quel bonheur de voir Un coeur nomade continuer son voyage et être de nouveau présenté dans notre métropole. Cette exposition prend tout son sens sur le futur site de la bibliothèque et d'espace culturel interarrondissement du Coeur-Nomade, un lieu qui met en valeur la richesse de notre diversité. J'invite les citoyen(ne)s des arrondissements de Montréal-Nord et d'Ahuntsic-Cartierville à aller à la rencontre de l'un de nos plus grands écrivains », a déclaré Mme Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles et de Quartier des spectacles international.

D'abord inaugurée sur la promenade des Artistes dans le Quartier des spectacles à Montréal, l'exposition propose une immersion tout en douceur et en couleurs dans l'univers singulier de l'écrivain.

À propos du site le Bouquiniste

Cette place éphémère qu'est le Bouquiniste se trouve à l'angle du boulevard Henri-Bourassa Est et de l'avenue Oscar. D'ici l'ouverture de la bibliothèque et de l'espace culturel interarrondissement, le Bouquiniste héberge une structure inspirée d'un grand livre : il s'agit d'un croque-livre géant pour les adultes et les jeunes. Parallèlement à l'exposition Un coeur nomade, plusieurs animations y sont offertes gratuitement durant l'été en collaboration avec des organismes du milieu.

Pour consulter la programmation complète, visitez les pages Facebook des arrondissements, soit : @ahuntsic.cartierville et @mtlnord ou leur site web : montreal.ca/ahuntsic-cartierville ou montreal.ca/mtlnord.

