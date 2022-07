Schneider Electric lance un logiciel de création de jumeau numérique





Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique au service de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, lance EcoStruxure Machine Expert Twin, un logiciel de création de jumeau numérique évolutif permettant de gérer l'intégralité du cycle de vie des machines.

Le logiciel permet aux fabricants d'équipements d'origine (FEO) de créer des modèles numériques de machines réelles pour qu'elles puissent être conçues et mises en service virtuellement avant de les construire physiquement. L'environnement intuitif d'EcoStruxure Machine Expert Twin comprend des composants mécatroniques glisser-déposer, des interfaces VR/AR, et des bibliothèques d'applications, qui permettent l'ingénierie parallèle des tâches mécaniques, électriques et de commande.

L'environnement ouvert de programmation de la solution permet les ajouts et extensions, avec une multitude de modules avancés et une intégration fluide à EcoStruxure Machine Expert et EcoStruxure Machine Advisor, ainsi que l'adaptation aux sources de données, flux de travail et processus client. EcoStruxure Machine Expert Twin aide les FEO à améliorer les processus conceptionnels et la qualité, tout en minimisant les coûts de mise en service. Il fournit également un niveau entièrement nouveau de flexibilité et d'efficience en termes d'opérations et de maintenance.

« Ce logiciel de jumeau numérique ouvre la voie à de nouveaux designs de machine, créant ainsi une production plus réactive, et optimisant aussi la performance de la machine », déclare Ali Haj Fraj, vice-président principal, Usine numérique, Schneider Electric. « La fabrication intelligente permet une productivité et une flexibilité accrues. Façonner l'avenir de la fabrication avec EcoStruxure Machine Expert Twin peut permettre aux OEM d'accélérer les délais de mise sur le marché, de réduire le risque de dysfonctionnement, et de bénéficier de machines répondant précisément aux tâches à accomplir. »

Avec EcoStruxure Machine Expert Twin, nos clients peuvent anticiper:

Une réduction de 60 pour cent des délais de mise en service

Une accélération de 50 pour cent des délais de commercialisation

Des économies de 20 pour cent sur les coûts de contrôle qualité grâce aux tests avant et pendant la mise en service

Révolutionner le processus conceptionnel

EcoStruxure Machine Expert Twin couvre l'intégralité du cycle de vie de la machine, à savoir la vente, le concept, le design, la fabrication et l'exploitation. Traduire les idées de design en des animations de vente convaincantes aide les clients à visualiser clairement le produit final, alors que le design détaillé contribue à améliorer et vérifier les prototypes, réduire les risques et les coûts de contrôle qualité, et accélérer les délais de commercialisation.

Transformer la construction des machines

EcoStruxure Machine Expert Twin révolutionne la construction des machines en numérisant tous les processus, depuis un design détaillé jusqu'aux composants mécaniques, électriques et de contrôle, permettant ainsi des stratégies de tests et une mise en service virtuelles, mais aussi l'accélération des tests d'acceptation en usine (FAT). La solution améliore en outre les tests d'intégration de système, accroît la qualité logicielle, accélère la mise à échelle productive, et économise un temps précieux de mise en service sur site.

Optimiser le fonctionnement des machines

EcoStruxure Machine Expert Twin peut aussi créer de nouveaux flux de revenus pour les FEO sur l'ensemble du cycle de vie des machines à travers l'entretien, la formation des opérateurs, et d'autres améliorations et mises à niveau. Le logiciel permet aux FEO de proposer de nouveaux services basés sur les jumeaux numériques, améliorer et tester virtuellement les mises à niveau logicielles, et réduire le temps d'indisponibilité.

