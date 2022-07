PR Newswire étend son réseau de Placement Sponsorisé avec des éditeurs premium en Europe et au Canada





Le placement sponsorisé propose une stratégie mixte entre Paid et Earned médias pour une amplification maximale des actualités de l'entreprise

CHICAGO et PARIS, 12 juillet 2022 /PRNewswire/ -- PR Newswire, une société de Cision, étend désormais sa gamme de produits de placement sponsorisé à l'échelle mondiale, y compris en Europe et au Canada. Ce réseau élargi permettra aux entreprises de réduire le fossé entre leurs investissements en earned et paid médias en convertissant de manière transparente leur communiqué de presse de PR Newswire en une publicité digitale pouvant être placée dans des sites d'information premium. Les professionnels de la communication pourront utiliser cet outil de distribution multicanal dans leur stratégie globale, en incorporant du contenu pour amplifier l'histoire, atteindre des publics ciblés et maximiser sa couverture médiatique.

« L'investissement accru de Cision dans le placement sponsorisé témoigne de la puissance des messages de marques quand ils sont intégrés. Une étude de Gartner a révélé que les campagnes intégrées sur plus de quatre canaux surpassent de 300 % les campagnes à un ou deux canaux », a déclaré Nicole Guillot, COO de Cision et présidente de PR Newswire. "L'amélioration d'un message de marque cohérent génère de la valeur et augmente l'efficacité de la construction de la marque sur plusieurs canaux de communication."

Cette offre de placement sponsorisé permet aux professionnels de la communication d'atteindre un public plus large sur des marchés jusqu'alors inexploités.

Amplifier: tirer parti de la crédibilité des médias de confiance en intégrant du contenu de marque sur les sites premium que les clients visitent déjà

tirer parti de la crédibilité des médias de confiance en intégrant du contenu de marque sur les sites premium que les clients visitent déjà Cibler : audiences hyper-ciblées selon l'histoire de la marque, y compris des cibles d'intérêts spécifiques identifiées par des campagnes de notoriété ou d'engagement personnalisées

: audiences hyper-ciblées selon l'histoire de la marque, y compris des cibles d'intérêts spécifiques identifiées par des campagnes de notoriété ou d'engagement personnalisées Visibilité: En complement parfait avec les efforts de relation médias multicanales, la publicité digitale native peut renforcer l'impact d'une entreprise, en augmentant les impressions et le retour sur investissement mesurable d'une campagne.

« Avec le Placement Sponsorisé, nous avons pu augmenter la visibilité de notre grand événement World Living Soils Forum, en partageant l'annonce sur les sites de magazines français », a déclaré Alain Lavital, Directeur de la Communication de Moët Hennessy, client de Cision. « Nous avons atteint 197 00 impressions sur une période d'une semaine, ce qui a ajouté 190 inscriptions à notre site. Nous prévoyons od'utiliser à nouveau le Placement Sponsorisé pour soutenir de futures actualités. »

Selon le rapport sur l'état des médias 2022 de Cision, le communiqué de presse reste le moyen privilégié pour communiquer avec les journalistes. La combinaison du communiqué de presse avec de la publicité native, s'est avérée plus fiable, engageante et offre des taux de clics plus élevés que les formes traditionnelles de publicité.

About Cision

Cision est un éclaireur de marques.

Leader mondial de solutions et de services pour les relations presse, l'influence, la veille et l'intelligence Médias, Cision aide les communicants à conduire leur stratégie de marque à travers tous les médias : TV, Radio, Presse, Web et Réseaux Sociaux.

Présent dans 24 pays à travers le Monde, Cision réunit en France plus de 350 éclaireurs de marques au service de près de 10 000 clients et représente les marques Datapresse, Europresse, Hors Antenne, l'Argus de la presse, Brandwatch et PRNewswire.

Contact: Cyndie Bettant, Communication & Impact Leader, Cision, 01 76 21 12 69 ,[email protected]

http://www.cision.fr/.

