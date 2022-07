PR Newswire élargit son réseau de marketing de contenu composé d'éditeurs de premier plan à l'Europe et au Canada





Le programme alimente une stratégie intégrée au sein des médias acquis et payants favorisant une amplification maximale des communiqués des entreprises

CHICAGO, le 12 juill. 2022 /CNW/ - PR Newswire, une société de Cision , élargit sa gamme de produits de marketing de contenu à l'échelle mondiale, y compris en Europe et au Canada. Ce réseau élargi permet aux entreprises de combler l'écart entre les occasions liées aux médias acquis et payants en convertissant harmonieusement leur communiqué de PR Newswire en une ressource médiatique numérique qui peut être intégrée aux publications dans les médias payés de façon simultanée et concertée. Les spécialistes des communications pourront utiliser cet outil de distribution sur plusieurs réseaux dans le cadre de leur stratégie globale pour intégrer du contenu afin de renforcer leur récit, atteindre leurs publics cibles et optimiser la visibilité de leur communiqué.

« L'investissement accru de Cision dans le marketing de contenu témoigne du pouvoir de la mise en récit intégrée de la marque. Une étude de Gartner a révélé que les campagnes intégrées dans plus de quatre canaux ont un rendement supérieur de 300 % à celui des campagnes menées dans un canal ou deux, a déclaré Nicole Guillot, cheffe de l'exploitation de Cision et présidente de PR Newswire. Une plus grande cohérence sur le plan du message de la marque crée de la valeur et favorise le renforcement de l'image de marque au sein d'une multitude de canaux de communication. »

Notre offre de marketing de contenu permet aux spécialistes des communications de joindre un public plus vaste à l'intérieur de marchés auparavant inexploités.

Amplification : tirez parti de la crédibilité de publications de confiance en intégrant le contenu des médias payés payant de la marque aux sites de premier plan que les clients visitent déjà.

tirez parti de la crédibilité de publications de confiance en intégrant le contenu des médias payés payant de la marque aux sites de premier plan que les clients visitent déjà. Ciblage : des publics ciblés précisément pour l'histoire d'une marque, y compris le ciblage de champs d'intérêt particuliers au moyen de campagnes personnalisées de sensibilisation ou d'engagement

: des publics ciblés précisément pour l'histoire d'une marque, y compris le ciblage de champs d'intérêt particuliers au moyen de campagnes personnalisées de sensibilisation ou d'engagement Visibilité : complément parfait aux activités dans les médias acquis et les médias à canaux multiples, la publicité native dans les médias payés permet d'accroître l'impact d'une entreprise, d'augmenter le nombre d'impressions et d'améliorer le RCI

« Le service de marketing de contenu nous a permis d'accroître la visibilité du World Living Soils Forum grâce au partage de l'annonce sur les sites de magazines français, a déclaré Alain Lavital, directeur des communications de Moët Hennessy, un client de Cision. Nous avons atteint 197 000 impressions en une semaine, ce qui s'est traduit par 190 nouveaux abonnements à notre site. Nous prévoyons d'utiliser le service pour soutenir nos annonces futures. »

Selon le Rapport mondial 2022 de Cision sur l'état des médias, les communiqués représentent le principal moyen de transmettre aux journalistes les nouvelles et les événements marquants de l'entreprise. La combinaison des communiqués et de la publicité native, qui s'est révélée plus fiable et attrayante et qui offre un taux de clics plus élevé que les formes de publicité plus traditionnelles, renforce la visibilité des récits que les spécialistes des communications souhaitent partager.

