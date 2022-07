Nouvelle promotion estivale - St-Hubert voit la vie en rose et met en vedettes les crevettes nordiques de la Gaspésie





LAVAL, QC, le 12 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Les rôtisseries St-Hubert célèbrent l'arrivée d'une toute nouvelle promotion aux saveurs d'été: une trilogie de plats où les crevettes nordiques de la Gaspésie sont mises à l'honneur! Du 12 juillet au 29 août 2022, de nouvelles assiettes feront leur apparition sur le menu de la chaîne. À travers tous ses restaurants et pour l'ensemble des secteurs de vente, soit en salle à manger, à la livraison et pour emporter, les clients pourront se laisser tenter par la promotion.

Les plats choisis pour honorer la crevette nordique de la Gaspésie mettent en appétit : le pain garni aux crevettes fera voyager les clients, alors que la salade aux crevettes, qui est fraîche et croquante, est tout indiquée pour la belle saison. La décadente poutine aux crevettes charmera avec ses frites dorées nappées de sauce crémeuse au vin blanc et de crevettes nordiques de la Gaspésie, le tout rehaussé de fromage en grains et d'oignons verts : un vrai délice!

Pour mettre en images cette promotion où de belles crevettes roses du Québec volent la vedette, St-Hubert a choisi d'adapter l'ambiance musicale de sa publicité télé. Ainsi, la chanson « La vie en rose » de Gilles Valiquette a été reprise par une voix féminine.

« À notre table cohabitent tradition et innovation. Chaque année, nous aimons surprendre nos invités avec un nouvel ingrédient qui leur donnera envie de délaisser momentanément leur classique repas St-Hubert préféré. Côte de boeuf, homard, et maintenant, des crevettes nordiques de la Gaspésie! Quel bonheur que celui de nous réinventer pour plaire à nos clients! »

- Richard Scofield, Président du Groupe St-Hubert

À propos de Groupe St-Hubert

Le Groupe St-Hubert compte plus de 6?000 employés répartis au sein de deux divisions, la restauration et la production et la distribution de produits alimentaires. Ses deux sièges sociaux sont situés au Québec, à Laval et à Boisbriand. Fondée en 1951 à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprend aujourd'hui plus de 120 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et sert plus de 28 millions de repas annuellement. La division St-Hubert Détail produit et distribue plus de 500 produits alimentaires sous diverses marques dans les épiceries à travers le Canada. L'entreprise détient une longue tradition d'innovation et s'applique constamment à satisfaire les besoins de ses clients.

