Air Canada et Emirates forment un partenariat stratégique





MONTRÉAL, le 12 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada et Emirates ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat stratégique qui offrira davantage d'options aux clients voyageant sur les réseaux des deux transporteurs, et améliorera l'expérience client tout au long du parcours.

Air Canada et Emirates ont l'intention d'établir au courant de l'année une relation d'exploitation à code multiple qui offrira un plus grand choix aux clients d'Air Canada voulant se rendre aux Émirats arabes unis ou au-delà de Dubaï. Les clients d'Emirates profiteront également d'une expérience de voyage rehaussée lorsqu'ils iront à Toronto ou à des destinations névralgiques du réseau d'Air Canada. Les clients n'auront besoin que d'un seul billet pour les trajets avec correspondance sans tracas entre les réseaux des deux transporteurs, à leurs plaques tournantes respectives, et bénéficieront du transfert de leurs bagages jusqu'à leur destination finale.

« Alors que nous poursuivons la stratégie d'expansion de notre portée mondiale pour répondre aux opportunités croissantes des marchés de visites de parents et d'amis (VPA) suscitées par les vastes communautés multiculturelles du Canada, nous sommes très heureux de former un partenariat stratégique avec Emirates, transporteur national des Émirats arabes unis de haute réputation, ayant pour plaque tournante la dynamique ville de Dubaï, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Cet accord stratégique créera des synergies de réseau et rendra accessibles aux clients d'Air Canada plus d'options pratiques pour voyager entre le Canada et les Émirats arabes unis ou au-delà de Dubaï. Nous nous réjouissons à l'idée de lancer le service à code multiple sur des lignes clés d'Emirates, ainsi que d'ajouter le code EK à des dessertes d'Air Canada, et d'accueillir les passagers d'Emirates à bord de nos vols dans le courant de l'année. »

« Il s'agit d'un partenariat important qui permettra à nos clients d'accéder à plus de destinations au Canada et dans les Amériques, via nos villes-portes à Toronto et aux États-Unis, a souligné Sir Tim Clark, président d'Emirates Airline. Ce partenariat présente également de nombreuses nouvelles combinaisons de liaisons pour les voyageurs qui se déplacent sur les vastes réseaux d'Emirates et d'Air Canada dans les Amériques, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Nous sommes heureux de nous associer à Air Canada, l'une des sociétés aériennes les mieux établies en Amérique du Nord et le transporteur national du Canada, et nous nous réjouissons à la perspective de progresser conjointement dans divers domaines afin d'offrir à nos clients des choix de vols et des expériences encore meilleurs. »

Afin de rehausser l'expérience client, les transporteurs établiront la réciprocité de privilèges pour les voyageurs assidus et d'accès aux salons pour les clients admissibles. De plus amples renseignements concernant ce partenariat et les lignes comprises dans cette exploitation à code multiple seront annoncés une fois finalisés.

Déclaration de mise en garde d'Air Canada concernant les énoncés prospectifs

Les communications d'Air Canada au public peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions à venir. Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, ils sont soumis à d'importants risques et incertitudes. La réalisation des énoncés prospectifs reste assujettie, notamment, à la survenance possible d'événements externes ou à l'incertitude qui caractérise le secteur où évolue Air Canada. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, entre autres ceux dont il est fait mention dans le présent communiqué et dans les documents financiers publics d'Air Canada consultables au www.sedar.com. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date de ce communiqué et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes, qui célèbre son 25e anniversaire en 2022. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 51 aéroports au Canada, 51 aux États-Unis et 86 sur le reste du globe. En Amérique du Nord, Air Canada constitue le seul transporteur aérien d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles de Skytrax qui, en 2021, lui a décerné les prix Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord ainsi qu'un Prix d'excellence dans la gestion de la COVID-19. Par Aéroplan, son programme de fidélité phare du secteur du voyage, Air Canada donne la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

À propos d'Emirates

Emirates est le transporteur aérien mondial primé qui dessert plus de 130 villes sur six continents grâce à son efficace plaque tournante de Dubaï. L'entreprise exploite la plus grande flotte au monde de gros-porteurs A380 d'Airbus et 777 de Boeing modernisés et équipés des derniers conforts en matière de transport aérien. Emirates a reçu de nombreuses récompenses liées à l'excellence de son exploitation, notamment le titre de transporteur de classe mondiale décerné par le programme Official Airline RatingsMC, considéré comme le meilleur prix du choix du public voyageur de l'APEX, et la cote cinq étoiles conférée par l'APEX.

Pour de plus amples renseignements, consultez www.emirates.com.

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 12 juillet 2022 à 07:00 et diffusé par :