Compete.gg, filiale de React Gaming, se voit accorder une API par Riot Games

La nouvelle API élargit l'offre de jeux compétitifs de Compete.gg à un tout autre niveau avec l'ajout de League of Legends à sa plateforme de tournois esports.

L'API offre également une meilleure expérience de jeu avec de nouvelles fonctionnalités telles que les modes de jeu multijoueurs et l'accès aux profils de statistiques complets.

Cette amélioration de l'offre de produits s'inscrit dans la vision de Compete.gg d'offrir la meilleure expérience de jeu via sa plateforme et par le partage d'informations utiles sur les jeux via ses principaux canaux de médias sociaux : TikTok, Discord et YouTube.



MONTRÉAL, 12 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- React Gaming Group Inc. (« React Gaming » ou la « Société ») (TSXV: RGG, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer que sa plateforme de tournois esports, Compete.gg, a obtenu l'accès à l'API de Riot Games, permettant à Compete de pénétrer dans un tout nouveau domaine de jeux esports compétitifs avec des titres d'arène de combat en ligne multijoueurs tels que League of Legends, considéré comme l'un des jeux les plus joués dans le monde du esport.

L'API (ou interface de programmation d'applications) est un moyen de communication entre programmes informatiques qui permettra à Compete de programmer sa plateforme de tournois pour communiquer directement avec Riot afin que les joueurs de League of Legends, par exemple, puissent être assurés que les données et les résultats des matchs qu'ils jouent sur Compete sont à la fois précis et fiables. Ainsi, Compete s'appuiera sur l'intégration de Riot pour offrir une expérience de jeu de premier ordre en fournissant des profils de joueurs et un suivi des statistiques sans faille. Cette nouvelle étape de l'évolution de Compete.gg témoigne de sa vision centrée sur l'utilisateur et de sa volonté constante d'améliorer ses produits, et permettra à Compete.gg d'établir la norme en matière d'expérience de jeu pour les tournois esports.

« Depuis la refonte de la marque Compete.gg en avril dernier, Compete.gg a pris son envol en tant que plateforme émergente de tournois esports, » a déclaré Ty Root, chef de la direction de Compete.gg. « Contrairement à ce que nous voyons chez nos pairs, nous sommes en train de développer une plateforme et une communauté qui sont centrées sur l'utilisateur, ce qui signifie que les joueurs peuvent s'attendre à ce que leurs performances soient suivies avec précision, avec des paiements rapides et faciles et un service client réactif et attentif. Notre stratégie nous a permis d'augmenter de manière significative le nombre d'utilisateurs enregistrés sur Compete.gg et d'abonnés sur nos principaux canaux de médias sociaux, à savoir TikTok, Discord et YouTube, dans un très court laps de temps. L'API de Riot Games sera un excellent complément à notre offre et nous permettra d'attirer davantage de joueurs à la recherche d'une expérience de tournoi incomparable. »

« Le secteur du esport est voué à connaître une croissance phénoménale à l'échelle mondiale. Selon Grand View Research, le marché mondial du esport devrait atteindre 12,5 milliards de dollars US d'ici 20301, mais nous sommes encore au début de cette croissance émergente, » a déclaré Leigh Hughes, chef de la direction de React Gaming. « Compete.gg a réalisé beaucoup de choses en peu de temps avec peu de moyens et a beaucoup d'espace pour se développer. Nous sommes convaincus que notre stratégie consistant à mettre les besoins des joueurs en premier, combinée à l'ajout de jeux de premier plan tels que League of Legends, qui compte actuellement une moyenne de 80 millions de joueurs actifs2, a le potentiel de stimuler la notoriété de la marque Compete et, ultimement, son nombre d'utilisateurs enregistrés. Cela nous permettra en revanche de monétiser cet actif remarquable et de mettre en oeuvre la prochaine phase de notre stratégie de croissance. »

À propos de Compete.gg

Compete.gg est une plateforme de jeu social esports de premier plan, spécialisée dans le jeu entre pairs, l'agrégation de statistiques par API et l'intégration de fonctionnalités sociales. Compete.gg propose des tournois gratuits avec des prix en espèces et dont les statistiques des joueurs sont suivies automatiquement pendant qu'ils jouent. Visitez Compete.gg pour en savoir plus.

À propos de React Gaming Group

React Gaming Group (anciennement connue sous le nom d'Intema Solutions Inc.) (TSXV: RGG) est une société de portefeuille cotée en bourse qui se situe à l'avant-garde du secteur des esports et du iGaming. En investissant dans des technologies novatrices qui améliorent les tournois, les équipes et les paris, nous fournissons à nos utilisateurs des plateformes de jeu qui produisent de l'action en continu, des résultats palpitants et un plaisir inégalé. Grâce à l'utilisation de données intelligentes, nous mettons également nos commanditaires en contact avec des communautés solides au sein d'un secteur en évolution rapide, ce qui garantit un engagement maximal et des retombées importantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site au reactgaming.ca et nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement sujettes à d'importantes incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles, ainsi qu'à des éventualités. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futurs diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents aux activités de la Société, y compris : le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; des conditions de marché et une concurrence générales défavorables; l'incapacité de financer les opérations et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en oeuvre de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une présence plus forte en ligne grâce à de nouveaux produits dans les esports et les jeux; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions de marché liées à la pandémie de la COVID-19 puissent affecter négativement le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

CONTACT

REACT GAMING GROUP INC.

Leigh Hughes

1-514-861-1881

[email protected]

