Spaceback recrute Nick Kalse comme directeur régional du Benelux et des pays nordiques





LONDRES, 12 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Spaceback, le leader mondial de l'affichage social, poursuit son expansion internationale et intègre Nick Kalse à l'équipe au poste de directeur régional du Benelux et des pays nordiques.

Nick Kalse sera chargé de la croissance de Spaceback dans la région, en collaboration avec les agences, les plateformes d'achat d'espaces publicitaires numériques, les réseaux publicitaires, les éditeurs et les clients pour encourager l'adoption de l'affichage social, un format créatif de Spaceback. Avant de rejoindre Spaceback, Nick Kalse travaillait chez Outbrain en tant que directeur général pour les Pays-Bas et responsable des ventes pour le Benelux. Travaillant en étroite collaboration avec toutes les grandes agences et marques de médias de la région, il était également membre du « Taskforce Programmatic » de l'IAB avec VIA Nederland. Nick Kalse apporte donc à l'équipe une solide expérience professionnelle dans la région du Benelux.

Nick Kalse sera sous la responsabilité de Craig Mytton, directeur des partenariats internationaux.

Concernant la nomination de Nick Kalse, Craig Mytton a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Nick Kalse dans l'équipe. Son expérience dans la région du Benelux est inégalée, et avec ses compétences, je suis sûr qu'il pourra faire progresser le marché au moment où les agences, les annonceurs et les éditeurs commencent à voir les avantages que représente le format créatif d'affichage social. »

Nick Kalse a poursuivi : « Je suis enthousiaste à l'idée de toutes les possibilités qu'offre le format d'affichage social de Spaceback. Spaceback propose un outil simple et facile à utiliser qui permet aux annonceurs et aux agences de créer facilement des publicités innovantes et bien présentées, améliorant ainsi les performances de l'affichage publicitaire en ligne traditionnel et offrant une alternative à ceux qui dépensaient tout leur budget marketing dans des écosystèmes fermés.

Spaceback est en bonne voie d'introduire ce produit sur le marché européen, et je suis très heureux de pouvoir le faire pour le Benelux et les régions nordiques. »

L'intégration de Nick Kalse à l'équipe Spaceback permet de mieux faire face à la demande croissante d'une expérience publicitaire de meilleure qualité et plus sociale ; elle permet également de renforcer le rôle de Spaceback, la plateforme d'affichage sociale la plus complète pour les marques, les agences et les éditeurs.

Avec sa plateforme créative automatisée, Spaceback associe la puissance des médias sociaux aux milliards d'espaces publicitaires disponibles au quotidien en dehors des écosystèmes fermés. Les spécialistes du marketing numérique utilisent Spaceback pour recréer de véritables expériences de médias sociaux sur l'open web en utilisant leur budget d'achat d'espace existant. Les publicités en affichage social tirent parti de la puissance des médias sociaux pour mobiliser les publics et générer des performances supérieures à celles des bannières publicitaires standards. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.spaceback.com.

