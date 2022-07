Xinhua Silk Road : L'indice des prix des chèvres Cachemire de Xinhua-Kelan publié à Shanxi, dans le nord de la Chine





PÉKIN, 2 juillet 2022 /PRNewswire/ -- L' indice des prix des chèvres Cachemire de Xinhua-Kelan été publié mercredi dans le comté de Kelan, dans la province de Shanxi, au nord de la Chine, en vue de stimuler le développement d'une industrie de chèvres cachemire de haute qualité à Kelan.

Il s'agit du premier indice des prix des chèvres Cachemire publié en Chine ; l'indice reflète globalement et objectivement les informations sur les prix de tous les maillons de la chaîne industrielle de la chèvre cachemire de Kelan, établit un prix de référence pour le marché et stimule la revitalisation des industries caractéristiques grâce à des outils numériques.

Situé dans le nord-ouest de la province du Shanxi, le comté de Kelan dispose d'avantages uniques pour développer l'élevage de chèvres. Au fil des ans, Kelan a progressivement élaboré un système de traitement des chèvres cachemire qui comprend la production de cuir, de laine, de cachemire et de viande.

À la fin de 2021, le comté de Kelan avait élevé près de 660 000 chèvres, dont 550 000 chèvres cachemire, ayant produit 136 tonnes de cachemire et 306 tonnes de laine. La valeur annuelle de la production de l'industrie caprine a atteint les 252 millions de yuans, ce qui représente 60 pour cent de la valeur totale de la production de l'élevage local.

Élaboré conjointement par le Service chinois d'information économique (CEIS) et les autorités du comté de Kelan, l'indice devrait refléter objectivement l'évolution du développement industriel et améliorer l'efficacité de la circulation sur le marché, qui revêtira une grande importance pour le développement de l'industrie caprine et pour les services décisionnaires.

« L'indice représente une grande opportunité pour la transformation vers une agriculture de haute qualité, ainsi qu'une mesure essentielle pour la revitalisation industrielle et le développement de l'élevage, ce qui aura un impact considérable sur le développement de l'industrie caprine locale », a déclaré Meng Hongbin, secrétaire du comité du Parti Communiste Chinois (PCC) dans le comté de Kelan.

« L'indice caprin orientera le marché pour une circulation plus aisée, la promotion d'une meilleure diffusion de la valeur de la marque, l'accélération de la transformation numérique de l'industrie et pour que l'industrie des chèvres cachemire atteigne un niveau de haute qualité », selon Zhang Zhaoxin, chercheur au Centre de recherche pour l'économie rurale (RCRE).

Le CEIS fournit des informations économiques par le biais de l'agence Xinhua News et peut s'enorgueillir de plateformes de services d'information essentielles telles de Xinhua Finance, Xinhua Silk Road , Xinhua Credit, et Xinhua Indices . Xinhua Indices fournit des services complets de compilation, de diffusion, d'exploitation et de promotion des indices.

