123Dentiste et Altima Dentaire annoncent une fusion stratégique avec le soutien de Peloton Capital, de KKR et de Heartland Dental

123Dentiste, Altima Dentaire et Groupe Lapointe ont conclu une entente de fusion créant ainsi l'une des plus importantes organisations de services dentaires au Canada, avec près de 350 cabinets dentaires. La transaction est financée au moyen de capitaux propres fournis par le partenaire financier actuel de 123Dentiste, Peloton Capital Management, ainsi que par de nouveaux investisseurs, soit KKR, une société d'investissement globale de premier plan, et Heartland Dental, une société du portefeuille de KKR et la plus importante organisation de services dentaires aux États-Unis. Sentinel Capital Partners, le partenaire financier actuel d'Altima Dentaire, complète cette liste.

123Dentiste poursuivra sa stratégie de croissance axée sur le positionnement des dentistes et des patients au premier plan, tout en continuant d'explorer des possibilités de partenariat auprès de dentistes à la recherche de solutions à long terme leur offrant flexibilité et autonomie, afin de leur permettre d'exploiter leurs cabinets dentaires en fonction des besoins uniques de chaque clinique et dentiste partenaire. Les dentistes auront notamment la possibilité de conserver une participation dans leurs cliniques. Cette formule, déjà présente dans la majorité des cabinets soutenus par 123Dentiste, vise à favoriser la prestation continue de soins de haute qualité aux patients. La plateforme de premier plan de 123Dentiste offre aux cabinets qu'elle soutient, une vaste gamme de services administratifs, facilités par une équipe de gestionnaires régionaux travaillant localement et des centres de soutien administratif situés à Vancouver, Toronto et Montréal.

« Les dentistes, les professionnels du domaine dentaire, ainsi que les patients Canadiens, bénéficieront de cette fusion, qui permet d'élargir considérablement l'offre de services mise à la disposition d'une communauté de dentistes florissante qui a à coeur d'offrir des soins exceptionnels, en plus d'améliorer l'accès à des soins dentaires de haute qualité et d'accroître les possibilités d'avancement professionnel et de mentorat pour les membres de notre équipe », a affirmé Dr Amin Shivji, chef de la direction de 123Dentiste.

Les valeurs et philosophie de 123Dentiste s'alignent étroitement avec celles d'Altima Dentaire, une organisation de services dentaires de premier plan fondée en 1993, qui compte actuellement plus de 100 cabinets dentaires. À la suite de cette transaction, la nouvelle entreprise combinée jouira d'une présence à l'échelle nationale et offrira son soutien à des cabinets offrant une vaste gamme de soins dentaires à plus de 800 000 Canadiens avec plus de 2,5 millions de visites-patients par année.

« En tant qu'organisation dirigée par des dentistes depuis près de 30 ans, nous savons à quel point il est important, en matière de soins aux patients, d'avoir le point de vue du dentiste lors de la création d'une plateforme de soutien pour cabinets dentaires. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles cette fusion permettra aux dentistes bénéficiant de notre plateforme de soutien de continuer à offrir une expérience patient exceptionnelle aux Canadiens », ont déclaré Dr George Christodoulou et Dr Sven Grail, co-fondateurs et co-chefs de la direction d'Altima Dentaire. "Maintenant, en tant que membre de la famille 123Dentiste, nous bénéficions d'un excellent positionnement qui nous permet d'optimiser davantage notre offre en tant que l'une des plus importantes organisations de services dentaires au Canada."

Heartland Dental viendra renforcer la prestation en matière d'éducation, de formation et d'approvisionnement stratégique en fournitures et équipement

Au terme de cette transaction, Heartland Dental et 123Dentiste travailleront de concert afin de bonifier l'offre de formation que 123Dentiste met à la disposition des dentistes, hygiénistes dentaires, assistantes dentaires ainsi qu'aux membres de son équipe administrative. 123Dentiste aura accès aux programmes de formation continue de calibre mondial offerts par Heartland Dental. Ceci lui permettra d'enrichir les compétences des membres des cabinets auxquels elle offre son soutien, d'améliorer l'expérience patient et de mettre à la disposition des dentistes les outils nécessaires pour maintenir la plus haute qualité de soins. De plus, les solides relations que Heartland Dental entretient avec des distributeurs et manufacturiers de premier plan dans le domaine dentaire permettront d'offrir aux dentistes et hygiénistes dentaires de 123Dentiste un choix exhaustif de fournitures cliniques, d'équipements et d'options d'aligneurs transparents de première classe.

« Il s'agit d'un partenariat stratégique important pour Heartland Dental : notre tout premier à l'extérieur des États-Unis. Nous avons toujours eu un grand respect pour la réussite qu'ont connue 123Dentiste et Altima Dentaire, des organisations dirigées par des dentistes, et sommes d'avis qu'il s'agit pour nous d'une occasion inestimable de non seulement investir dans 123Dentiste, mais également de permettre à Dr Amin Shivji et à son équipe de bénéficier de nos 25 ans d'expérience dans le domaine et de la gamme complète de services de soutien que nous offrons dans tous les volets entourant la pratique dentaire », a affirmé Pat Bauer, président et directeur général de Heartland Dental.

Peloton Capital Management et KKR mettront à profit leur expertise sectorielle et apporteront un soutien financier supplémentaire.

Peloton Capital Management, une société de capital-investissement établie à Toronto, qui s'est associée à 123Dentiste pour la toute première fois en juin 2019, mobilisera des fonds supplémentaires en soutien à la transaction. « Cette transaction sera transformatrice pour 123Dentiste. Nous nous réjouissons à l'idée d'offrir notre soutien continu à Dr Amin Shivji et à l'équipe de gestion de 123Dentiste, a affirmé Steve Faraone, associé directeur chez Peloton Capital Management. « 123Dentiste s'est établie comme l'une des plus importantes organisations de services dentaires au Canada, offrant un modèle de partenariat durable qui permet à ses dentistes partenaires de placer les patients au premier plan. Une plus étroite collaboration entre 123 Dentiste et Pat Bauer, Dr Rick Workman ainsi que toute l'équipe de Heartland Dental, constitue un avantage important pour 123Dentiste qui pourra mettre à profit notre longue expérience afin de soutenir sa croissance. »

KKR, qui acquiert une participation dans 123Dentiste au moyen de ses fonds d'investissement, mettra à profit son expertise approfondie dans le domaine des soins de santé et de la dentisterie. Depuis l'acquisition d'une participation majoritaire dans Heartland Dental en 2018, KKR a aidé l'entreprise à se développer et à doubler le nombre de cabinets qu'elle dessert pour atteindre plus de 1 600 cabinets dentaires dans 38 états. Vishal Patel, directeur général chez KKR, a déclaré : « Nous estimons qu'il s'agit d'un excellent partenariat stratégique entre entreprises qui partagent une mission commune, soit d'aider les dentistes à offrir aux Canadiens des soins dentaires de la plus haute qualité. En collaboration avec Dr Amin Shivji et les équipes talentueuses de 123Dentiste, d'Altima Dentaire et du Groupe Lapointe, de même qu'avec Peloton et Heartland Dental, l'entreprise sera propulsée vers de nouveaux sommets, au profit de milliers de dentistes et patients à l'échelle du Canada.

Sentinel Capital Partners, une société de capital-investissement ayant son siège à New York, qui a investi dans Altima Dentaire en décembre 2016, soutenu l'alliance formée entre Altima et le Groupe Lapointe en janvier 2019 et investi dans plusieurs autres organisations de services dentaires au cours des 20 dernières années, conservera également une position dans la nouvelle entité, aux côtés des fondateurs d'Altima Dentaire et du Groupe Lapointe. « Nous sommes reconnaissants du partenariat fort que nous avons entretenu avec les fondateurs et les équipes de gestion d'Altima Dentaire et du Groupe Lapointe, a affirmé Paul Murphy, associé de Sentinel Capital Partners. Nous sommes ravis d'accompagner Dr Amin Shivji et l'équipe combinée de 123Dentiste dans la poursuite du développement de leur organisation de premier plan, axée sur les dentistes. »

La transaction est assujettie aux conditions de clôture usuelles, y compris une autorisation en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada), et devrait être conclue au troisième trimestre de 2022.

Conseillers

RBC Marchés des Capitaux a agi à titre de conseillers financiers de 123Dentiste. KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. et Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. ont agi à titre de conseillers fiscaux et comptables, la Société d'avocats Torys S.E.N.C.R.L. a agi à titre de conseiller juridique à l'égard de la transaction et Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. a été conseiller juridique de 123Dentiste.

Houlihan Lokey a agi à titre de conseiller financier d'Altima Dentaire. Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Kirkland & Ellis S.E.N.C.R.L., s.r.l. étaient conseillers juridiques et Grant Thornton. S.E.N.C.R.L. a été conseiller fiscal d'Altima Dentaire à l'égard de la transaction.

À propos de 123Dentiste

123Dentiste est une organisation de services dentaires de premier plan au Canada. 123Dentiste est passée d'un seul cabinet à Vancouver, détenu par le chef de la direction, Dr Amin Shivji, et deux partenaires, à plus de 250 cabinets et 3 500 membres d'équipe. 123Dentiste a été fondée sur deux principes clés : accorder la priorité absolue aux patients et reconnaître que les dentistes et les membres de l'équipe-clinique sont les acteurs les plus importants de la satisfaction des patients. 123Dentiste se donne comme mission d'être l'organisation de choix dont tous les dentistes et professionnels du domaine dentaire du Canada souhaitent faire partie. 123Dentiste propose divers modèles de partenariat afin de répondre aux besoins uniques de chaque dentiste, y compris la possibilité de conserver une participation dans la clinique. Ce modèle unique permet aux dentistes de se concentrer sur la prestation de soins de haute qualité aux patients, tandis qu'une équipe chevronnée fournit une vaste gamme de services de soutien à la pratique dentaire. 123Dentiste a été lauréate du programme des sociétés les mieux gérées au Canada de 2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : 123dentist.com.

À propos d'Altima Dentaire Canada

Altima Dentaire est une organisation de services dentaires reconnue et établie de longue date au Canada. Altima Dentaire a été fondée et dirigée par des dentistes, Dr George Christodoulou et Dr Sven Grail, qui reconnaissent l'aspiration qu'ont les dentistes à fournir des soins de santé exceptionnels et à se réaliser tant d'un point de vue personnel et professionnel. Altima Dentaire met au premier plan les soins de qualité supérieure aux patients, les meilleures pratiques cliniques et un véritable partenariat avec les dentistes. Altima Dentaire a été nommée en 2021 Meilleur environnement de travail dans le domaine des soins de santé (Best Workplaces in Health Care).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : altimadentalpartners.com.

À propos du Groupe Lapointe

Fondé en 1987 par Larry et Yves Lapointe, le Groupe Lapointe est au service des professionnels du domaine dentaire et des patients depuis 35 ans. Le Groupe Lapointe, qui s'est joint à Altima Dentaire en 2019, exploite Centres dentaires Lapointe, une bannière 100 % québécoise du Groupe Lapointe, comptant plus de 35 cabinets dentaires. Groupe Lapointe offre aux professionnels de la santé dentaire l'infrastructure nécessaire à l'exercice de leur profession ainsi qu'une vaste gamme de services intégrés qui permettent aux dentistes et aux denturologistes d'optimiser leur pratique et de se concentrer pleinement sur les soins aux patients. Le Groupe Lapointe exploite également un laboratoire dentaire intégré de haute technologie (Laboratoire dentaire Summum), où travaillent plus de 80 techniciens et auxiliaires dentaires qui possèdent une expertise dans tous les types de prothèses dentaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : centreslapointe.com.

À propos de Peloton Capital Management

Peloton Capital Management (PCM) est une société de capital-investissement qui s'inspire d'une philosophie d'investissement à long terme et d'une stratégie sectorielle pour s'associer aux fondateurs et aux équipes de direction afin d'aider à créer des entreprises exceptionnelles et de générer des rendements intéressants pour les investisseurs. PCM mise sur l'investissement dans des entreprises de prestation de services dans les secteurs de soins de santé, des services financiers et de la consommation. PCM, dont le siège social se trouve à Toronto, a été fondée et est dirigée par une équipe qui possède une vaste expérience dans le domaine du capital-investissement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : pelotoncapitalmanagement.com.

À propos de KKR

Société d'investissement internationale de premier plan, KKR propose des solutions diversifiées de gestion d'actifs ainsi que des marchés de capitaux et d'assurance. KKR vise à générer des rendements attractifs en adoptant une approche d'investissement patiente et rigoureuse, en faisant appel à des professionnels de renommée mondiale, et en stimulant la croissance de ses sociétés de portefeuille et de ses communautés. KKR commandite des fonds qui investissent dans le capital-investissement, le crédit et les actifs réels, et dispose de partenaires stratégiques qui gèrent des fonds spéculatifs. Les filiales d'assurance de KKR proposent des produits de retraite, d'assurance-vie et de réassurance sous la direction de The Global Atlantic Financial Group. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds commandités et de filiales d'assurance.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur KKR & Co. Inc. (NYSE : KKR), veuillez-vous rendre sur le site de KKR à l'adresse www.kkr.com et nous suivre sur Twitter @KKR_Co.

À propos de Heartland Dental

Organisation de services dentaires de premier plan aux États-Unis, Heartland Dental propose des services de soutien administratifs entourant la pratique dentaire. Née de l'esprit entrepreneurial de Dr Rick Workman, DMD, cette entreprise est passée d'un seul cabinet dentaire à une affiliation avec plus de 2 400 dentistes soutenus dans plus de 1 600 emplacements dans 38 États. L'entreprise est détenue majoritairement par KKR, une société de capital-investissement mondiale de premier plan.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : heartland.com.

À propos de Sentinel Capital Partners

Sentinel Capital Partners (Sentinel) est l'une des principales sociétés américaines de capital-investissement qui vise les entreprises du marché intermédiaire et investit dans des compagnies opérant tant au Canada qu'aux Etats-Unis, établissant des partenariats avec les équipes de direction talentueuses en place au sein de celles-ci. Sentinel cible les entreprises des domaines de l'aérospatial et de la défense, des services aux entreprises, de la consommation, de la distribution, de l'alimentation et de la restauration, du franchisage, des soins de santé et du secteur industriel. Sentinel investit dans les rachats d'entreprise par la direction, les restructurations de capital, l'aliénation corporative, les transactions de privatisation et les prises de participation structurées dans les entreprises affichant un BAIIA pouvant atteindre 80 millions de dollars. Sentinel investit également dans des situations particulières, y compris les restructurations de bilans, les redressements opérationnels et les solutions de capitaux subordonnés minoritaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : sentinelpartners.com.

Communiqué envoyé le 12 juillet 2022 à 06:05 et diffusé par :