/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - NÉGOCIATION - Les sages-femmes veulent un règlement maintenant/

QUÉBEC, le 11 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Regroupement Les sage-femmes du Québec tiendra une manifestation mardi midi à Québec devant les bureaux du ministère du Travail (non loin de la colline parlementaire), où se déroulent les négociations avec le Conseil du trésor et le ministère de la Santé et des services sociaux.

QUAND??

Mardi 12 juillet à midi

OÙ??

Devant les bureaux du ministère du Travail

200, Chemin Sainte-Foy (à l'intersection de l'avenue Bourlamaque)

Québec G1R 4X6

QUI??

La présidente du Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ), Josyane Giroux.

La 2e vice-présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN), Mélanie Pelletier.

La 3e vice-présidente de la Confédération des syndicats nationaux-CSN, Katia Lelièvre.

La coordonnatrice de la Coalition pour la pratique sage-femme, Roxanne Lorrain.

Contexte

Le RSFQ tente depuis deux ans de renouveler son entente avec le ministère de la Santé et des Service sociaux. Malgré les efforts de conciliation du ministère du Travail, les négociations piétinent depuis l'été.

