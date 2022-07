/R E P R I S E -- Avis aux médias - Réunion des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux responsables de l'apprentissage et la garde des jeunes enfants/





GATINEAU, QC, le 11 juill. 2022 /CNW/ - La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, et la ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage continu, et ministre responsable de la Situation de la femme de l'Île-du-Prince-Édouard, Natalie Jameson, prononceront une allocution à titre de coprésidentes de la réunion des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux responsables de l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, à Burnaby, en Colombie-Britannique.

Un point de presse suivra.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le mardi 12 juillet 2022



HEURE : 16 h (HAP)



LIEU : Delta Hotels Burnaby Conference

Centre

Grand Villa 2

4331 Dominion Street

Burnaby (Colombie-Britannique)





Les représentants des médias qui souhaitent assister doivent s'inscrire par courriel à [email protected] en indiquant leur nom et leur bureau de presse avant 15 h (HAE) le mardi 12 juillet 2022. Veuillez indiquer si vous participerez en personne ou virtuellement. Les personnes inscrites recevront le lien Zoom.

Directives pour participer en personne :

vous devez arriver de 20 à 30 minutes avant l'annonce;

vous ne devez présenter aucun symptôme associé à la COVID-19;

vous devez porter un couvre-visage.

Directives pour participer en virtuel :

vous devez vous connecter 20 minutes avant l'annonce;

afin d'assurer une qualité optimale du son pour l'interprétation simultanée, nous invitons les journalistes à utiliser un microphone (écouteurs/casque d'écoute) ou, si possible, une ligne reliée au réseau terrestre, et à éviter d'utiliser le haut-parleur en attendant de poser des questions.

Accessibilité :

L'ensemble de l'immeuble est accessible.

