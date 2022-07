Celigo introduit l'automatisation à l'échelle de l'entreprise dans la région DACH





L'entreprise basée dans la Silicon Valley vise une croissance rapide sur le marché intermédiaire et recrute une équipe spécialisée pour la région DACH

MUNICH, 12 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Celigo, laprincipale plateforme d'intégration en tant que service (iPaas) à l'échelle de l'entreprise accroît considérablement sa présence en Allemagne, en Autriche et en Suisse (région DACH) avec des investissements dans les ressources humaines, les données, la technologie et les partenariats.

L'entreprise basée dans la Silicon Valley ? qui a obtenu un financement de série C de 48 millions de dollarsen décembre 2021 et qui se développe rapidement en Europe, offre aux organisations la possibilité exclusive d'automatiser leurs processus métiers de façon optimale en permettant aux équipes informatiques et commerciales de créer des intégrations tout en s'assurant de l'intégrité et de l'extensibilité des données.

Grâce à son centre de données allemand, crée pour aider Celigo à maintenir ses solutions en conformité avec la législation RGPD, Celigo s'est implanté dans la région. L'entreprise prévoit une expansion importante dans la région DACH au cours des deux prochaines années pour renforcer ses équipes locales respectives de conseil, de réussite client, de ventes de distribution et de marketing, ce qui lui permettra d'atteindre de nouveaux secteurs et de nouvelles organisations.

Gert-Jan Wijman, vice-président Europe, Moyen-Orient et Afrique pour Celigo, a déclaré :



« Alors que la demande d'une démocratisation de l'intégration et de l'automatisation continue de croître sur le marché de la région DACH, nous élaborons un programme solide pour adapter les opérations à la région. Les besoins du marché européen représentent un défi en raison de la diversité des paysages d'application, mais nous avons la plateforme, l'expertise ? et désormais l'infrastructure ? pour répondre à ces exigences. Alors que l'automatisation prend une place de plus en plus importante dans les processus métiers modernes, les organisations réclament des solutions pour adapter leurs opérations et répondre à la demande croissante de leurs clients.



Nous sommes impatients de faire évoluer notre offre pour atteindre différents secteurs au sein de cette région en forte croissance et d'aider les entreprises allemandes, autrichiennes et suisses à prospérer en proposant à nos clients et partenaires les solutions technologiques les plus innovantes pour les assister. »

Travaillant déjà avec des entreprises telles que waterdrop, Commercetools et Veeam dans la région DACH, Celigo prévoit également de déployer plusieurs programmes de partenariats, notamment par la formation, l'habilitation technologique et les ressources utiles telles que les programmes mises sur le marché communes afin d'offrir les meilleures solutions pour répondre aux besoins des clients.

Aris Brauchart, directeur de la technologie de waterdrop a déclaré :

« Avec Celigo, tout le monde peut créer des intégrations à l'échelle de l'entreprise qui ont un impact énorme sur l'activité commerciale sans codage complexe ni formation préalable. »

Dans le cadre de son expansion dans la région DACH, Celigo travaille aux côtés de nombreux partenaires pour faire croître son écosystème partenaire NetSuite et se développer sur le marché SAP. L'entreprise développe des stratégies de mises sur le marché communes qui permettent aux équipes informatiques, aux équipes opérationnelles et aux consultants fonctionnels d'automatiser les processus métier communs et spécifiques à l'échelle de l'entreprise.

À propos de Celigo

Celigo est la première plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) à l'échelle de l'entreprise. Nommé meilleur logiciel 2021 par G2, Celigo permet une croissance débridée, une gestion des coûts maîtrisée et des expériences clients de qualité supérieure en s'assurant que chaque processus ? à tous les niveaux de l'organisation ? puisse être automatisé de façon optimale. Pour plus d'informations, consultez le site www.celigo.com. Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

