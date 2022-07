Esri lance un système de positionnement intérieur pour l'orientation des installations





Les applications de navigation pour smartphone ont donné aux gens un plus grand sentiment de liberté personnelle, leur permettant de s'aventurer efficacement d'un endroit inconnu à un autre, tout en sachant où ils se trouvent. Ce sentiment de savoir peut rapidement s'estomper, chaque fois que quelqu'un arrive dans un aéroport, un campus d'entreprise ou un complexe de centre médical. Alors qu'un système de positionnement global (GPS) ne peut pas trouver le bureau d'un médecin, ou aider le personnel médical à localiser un appartement à l'intérieur d'un bâtiment, un système de positionnement intérieur le peut. Pour répondre à cette demande et apporter une nouvelle compréhension des modèles d'utilisation des espaces intérieurs, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, Esri, leader mondial de l'intelligence de localisation, a lancé ArcGIS IPS. Ce nouveau produit permettra aux organisations d'ajouter des services de localisation intérieure dans leurs installations et leurs campus.

« Les systèmes de positionnement intérieur résolvent le défi de la navigation du ?dernier kilomètre', en comblant le fossé entre les mondes extérieur et intérieur », a déclaré Jack Dangermond, fondateur et président d'Esri. « Nous sommes heureux d'offrir cette capacité importante, qui est un autre élément dans la réalisation de systèmes de cartographie holistiques pour les organisations qui aspirent à la transformation numérique que la technologie géospatiale fournit ».

Les systèmes de positionnement intérieur sont un saut conséquent vers l'efficacité et la commodité des villes intelligentes, regroupant les fonctionnalités de gestion des installations et de surveillance des conditions susceptibles d'affecter la sûreté et la sécurité. Cette technologie arrive également à point nommé. L'inventaire mondial de la superficie intérieure devrait presque doubler d'ici 2060, selon le Rapport de situation mondial 2017des Nations Unies. Les services de sécurité publique et les autres premiers intervenants devront naviguer rapidement dans les espaces intérieurs, pour maintenir leurs délais d'intervention.

Avec ArcGIS IPS, les agents de maintenance peuvent examiner les demandes de service, pour identifier immédiatement et accéder à un emplacement à l'intérieur du bâtiment où des réparations sont nécessaires. Pour signaler un nouveau problème, ils peuvent se connecter et marquer leur position, ce qui permet aux autres membres de l'équipe de trouver plus facilement cet emplacement pour le travail de suivi. Autre avantage supplémentaire, ce type d'automatisation réduit les erreurs qui peuvent se produire avec les rapports manuels.

ArcGIS IPS permet des services de localisation intérieure en temps réel, via l'application mobile ArcGIS Indoors d'Esri et dans des applications personnalisées créées avec des SDK ArcGIS Runtime. Pour mettre en oeuvre le système, des balises Bluetooth, également connues sous le nom d'iBeacons, sont installées à l'intérieur des bâtiments. Ces petits émetteurs radio unidirectionnels envoient des informations qui sont captées par les appareils mobiles. L'application mobile ArcGIS IPS Setup d'Esri collecte les signaux radio pour localiser les appareils mobiles des utilisateurs. L'emplacement de l'utilisateur s'affiche sous la forme d'un point bleu sur la carte IPS ArcGIS, de la même manière qu'il peut s'afficher dans les applications de navigation GPS courantes.

Outre l'orientation intérieure en temps réel, ArcGIS IPS fournit aux équipes SIG, aux gestionnaires d'installations et aux cadres supérieurs la capture et l'analyse des données de localisation. Dans les modèles de lieux de travail hybrides, ces outils sont de plus en plus demandés pour gérer des arrangements de sièges flexibles et partager les emplacements individuels des utilisateurs. Cela crée de la transparence pour identifier le personnel sur place et améliore la sécurité des travailleurs en personne. Comme pour les applications de navigation pour smartphone, les utilisateurs d'appareils mobiles peuvent choisir d'activer le partage de position ou de le désactiver.

Pour en savoir plus sur ArcGIS IPS, rendez-vous sur notre site Web.

À propos d'Esri

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), de l'intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans plus de 350 000 organisations à travers le monde et plus de 200 000 institutions sur le continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, parmi lesquelles figurent des sociétés du classement Fortune 500, des agences gouvernementales, des organisations à but non lucratif et des universités. Esri s'appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IdO) et l'analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

Copyright © 2022 Esri. Tous droits réservés. Esri, le logo en forme de mappemonde d'Esri, ArcGIS, IPS, Indoors, The Science of Where, esri.com et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées d'Esri aux États-Unis, dans la Communauté européenne, ou dans d'autres juridictions. Les autres noms de sociétés ou noms de produits ou services mentionnés dans les présentes peuvent être des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 juillet 2022 à 03:35 et diffusé par :