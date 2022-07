Owl Labs lance sa caméra Meeting Owl 3, son Extension Mic et le logiciel Owl Intelligence System optimisé pour améliorer la collaboration au sein des équipes hybrides





Owl Labs, la première société à concevoir des solutions de vidéoconférence à 360 degrés alimentées par l'IA, a annoncé aujourd'hui le lancement de son dispositif de caméra Meeting Owl® 3, de son nouveau micro Extension Mic et du logiciel Owl Intelligence Systemtm (OIS) amélioré. Ce nouveau produit est la troisième génération de la gamme de produits Meeting Owl primée, composée de systèmes de caméras, de microphones et de haut-parleurs à 360 degrés compatibles avec le Wi-Fi, qui zooment automatiquement sur la personne qui parle. Le Meeting Owl 3 a été amélioré à tous les niveaux : détection plus rapide et plus précise des visages, même lorsqu'ils portent un masque, options de portée audio et vidéo étendues, capacité USB améliorée, etc. Le nouveau dispositif Expansion Mic étend la portée audio du Meeting Owl 3 à 8 mètres, de sorte que tous les participants à la réunion peuvent être entendus autour de tables plus grandes.

Les produits Owl Labs sont utilisés par plus de 100 000 entreprises dans le monde, dont 84 sociétés présentes dans le classement Fortune 100. Selon le Rapport sur le Travail Hybride publié par Owl Labs en mai 2022, près d'un salarié sur deux en Europe pense que le travail hybride est un élément clé du bien être au travail et plus d'un salarié sur trois estime qu'il est encore possible d'améliorer les visioconférences. La technologie Owl Labs est devenue indispensable, car elle permet aux travailleurs de collaborer où qu'ils se trouvent.

Les utilisateurs de Meeting Owl 3 ont une vision à 360 degrés de la salle, avec jusqu'à trois panneaux qui zooment dynamiquement sur les participants qui parlent ou se déplacent. Grâce à sa conception "plug-and-play", il ne faut que six minutes entre le déballage d'un Meeting Owl 3 et la participation à la première réunion. Les produits Owl Labs sont conçus par des roboticiens et des ingénieurs et sont équipés de sa technologie OIS exclusive, récemment mise à jour, qui permet la mise au point automatique, le zoom intelligent et les micros intelligents. L'OIS permet également aux appareils de devenir plus connectés au fil du temps grâce à de nouvelles fonctionnalités fournies automatiquement via le WiFi.

"Le travail hybride est devenue la nouvelle norme attendue par les salariés, et nous pensons que le travail flexible est également en train de devenir une normalité au travail. Cependant c'est la pandémie qui a mis en évidence la réflexion sur l'aide queles technologies apportent au mode hybride.", déclare Frank Weishaupt, PDG de Owl Labs. "Si les petites et moyennes entreprises ont été plus rapides à adopter et à soutenir le format hybride, les plus grandes entreprises choisissent également des modèles similaires flexibles et recherchent une technologie plus immersive afin d'accélérer la transition. En tant qu'équipe déjà hybride depuis quelques années avant le COVID, nous sommes fiers de lancer notre troisième génération de Meeting Owl pour connecter les organisations de toutes tailles de manière encore plus harmonieuse."

Les nouvelles fonctionnalités et les optimisations OIS pour le Meeting Owl 3 incluent :

- Reconnaissance faciale améliorée - Le logiciel OIS mis à jour est 5 fois plus précis dans la détection des visages portant des masques et 58 % plus précis dans l'identification des visages plus éloignés, afin de mieux accompagner les personnes utilisant des masques ou respectant la distanciation sociale.

- Détection 4x plus rapide - Le nouveau système OIS est 4x plus rapide pour faire automatiquement la mise au point sur les participants dans la pièce, en effectuant un zoom dans les 3 secondes qui suivent leur intervention ou leur mouvement, afin d'améliorer le flux des conversations.

- Portée audio étendue - Compatible avec le nouveau dispositif Expansion Mic, qui étend la portée audio de 5,5 mètres à 8 mètres maximum dans la direction du micro, de sorte que tout le monde peut être entendu clairement sur de plus grandes tables.

- Owl Connect - Meeting Owl 3 est le seul appareil de visioconférence à 360 degrés du marché qui peut être couplé à deux autres Owl pour étendre la portée dans de plus grands espaces. Ainsi, il est possible de connecter deux appareils pour étendre la portée vidéo jusqu'à 8,5 mètres et la portée audio jusqu'à 13,5 mètres selon les besoins

- Meilleure compatibilité - Désormais compatible avec l'USB-C, ce qui signifie qu'aucun adaptateur spécial n'est nécessaire pour se connecter aux ordinateurs portables.

- Assistance informatique aux entreprises - Permet de configurer et enregistrer les appareils via l'application de bureau ou mobile et de les gérer à distance grâce au portail Web d'Owl Labs.

Découvrez le Meeting Owl 3 dans cette vidéo. Le Meeting Owl 3 est disponible dès maintenant au prix de 1 149?, l'Extension Mic au prix de 275?.

Le Meeting Owl 3, ainsi que les autres produits Owl Labs, peuvent être achetés sur OwlLabs.fr, Amazon ou par l'intermédiaire de revendeurs tiers et de partenaires de distribution. Pour être mis en relation avec votre revendeur local, cliquez ici ou contactez directement [email protected].

