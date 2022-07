MindMaze conclut un nouveau partenariat stratégique avec Alfa Romeo F1 Team ORLEN, visant à faire progresser les technologies pour la santé, la protection et les performances du cerveau





MindMaze, un pionnier mondial dans le développement de la neurotechnologie, a confirmé aujourd'hui son nouveau partenariat avec Alfa Romeo F1 Team ORLEN. Grâce à ce partenariat, MindMaze étendra ses recherches révolutionnaires en exploitant sa plateforme de technologie cérébrale, MindDrive, où elle réunira neuroscience avancée, technologies de pointe, et ingénierie, afin d'améliorer la sécurité et les performances humaines dans le sport automobile.

« Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de F1 d'Alfa Romeo pour étendre notre partenariat. La performance humaine est testée à son maximum dans la F1, ce qui explique l'importance de la recherche que nous menons avec l'équipe ORLEN. Notre objectif n'est pas seulement de générer et d'étudier des données qui permettent de meilleures performances humaines dans le sport automobile, mais aussi d'éclairer l'avenir de l'innovation afin d'assurer des fonctionnalités de sécurité universelles dans l'ensemble de l'industrie automobile », a déclaré Tej Tadi, PDG de MindMaze.

La plateforme de technologie cérébrale de MindDrive fait partie de la division d'innovation et de R&D de l'entreprise, MindMaze Labs. La collaboration portera notamment sur des recherches globales visant à évaluer aussi bien la voiture que son conducteur. La plateforme de technologie cérébrale surveillera en particulier les performances humaines en capturant des données cérébrales, sur le circuit de course et en dehors de celui-ci. Le partenariat F1 de MindMaze ouvre un nouveau domaine d'étude qui souligne l'objectif de l'entreprise, consistant à transformer la santé cérébrale en décodant le cerveau et en exploitant sa capacité à apprendre, à s'adapter et à se remettre plus rapidement après une blessure.

Frédéric Vasseur, chef d'équipe d'Alfa Romeo F1 Team ORLEN, a ajouté : « L'innovation est au coeur de tout ce que nous faisons dans le domaine de la Formule 1, je suis donc fier d'accueillir MindMaze dans notre famille de partenaires, en tant que pionnier de la neurotechnologie. C'est une entreprise qui a montré que ses recherches avaient des avantages concrets, et j'ai hâte de combiner nos compétences techniques approfondies pour voir quelles informations nous pouvons déverrouiller ensemble. »

MindMaze a récemment présenté sa technologie cérébrale et ses recherches sur le sport automobile au Grand Prix de Miami, dont elle est un membre fondateur. Dans le cadre de l'accord, MindMaze bénéficiera d'un parrainage de marque sur les casques de sécurité des pilotes Valtteri Bottas et Zhou Guanyu d'Alfa Romeo F1 Team ORLEN pour le reste de la saison 2022 de Formule 1.

Le programme de F1 de MindMaze fait partie de son portefeuille croissant axé sur la recherche dans le domaine du sport automobile. L'entreprise poursuit actuellement un projet de recherche centré sur MindDrive, aux États-Unis, avec l'écurie de championnat IndyCar Andretti Autosport et son ambassadeur de la santé cérébrale, Romain Grosjean. Parmi ses partenaires précédents, elle compte également les équipes de F1 McLaren et Haas.

À propos de MindMaze

Fondée en 2012, la société MindMaze est un leader mondial de la technologie cérébrale et des solutions de neurothérapie numérique pour la santé et le rétablissement du cerveau. Sa mission est d'accélérer la capacité du cerveau à se rétablir, apprendre et s'adapter. La société compte deux divisions principales, Healthcare et Labs, qui travaillent en collaboration, à l'intersection de la neuroscience, la biodétection, l'ingénierie, la réalité mixte, et l'intelligence artificielle. MindMaze Healthcare promeut une plateforme universelle pour la santé du cerveau en apportant des solutions révolutionnaires à certains des problèmes les plus complexes au monde, notamment les AVC, la maladie de Parkinson, et la maladie d'Alzheimer. MindMaze Labs, la plateforme d'innovation en R&D, de la société, est axée sur le futur de l'informatique humaine, et active dans divers secteurs afin d'innover et de construire la prochaine génération d'interfaces personne-machine. La société compte des bureaux à Lausanne, Baltimore, Londres, Paris et Mumbai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mindmaze.com.

