Ce qui vous attend lors du BLUETTI Prime Day 2022





Faut-il être membre d'Amazon Prime pour profiter des offres du Prime Day de BLUETTI?

Pas du tout! Toutefois, si vous voulez profiter des ventes Prime Day uniquement sur Amazon, vous devez être membre d'Amazon Prime.

BLUETTI confirme que son événement annuel de shopping BLUETTI Prime Day aura lieu du 5 au 15 juillet. Pour vous aider à faire votre choix, BLUETTI a rassemblé les meilleures offres sur son site Web officiel: centrales solaires, panneaux solaires et accessoires divers, vous en aurez pour votre argent!

Les meilleures affaires du Prime Day de BLUETTI

AC200P - Le plus populaire des générateurs solaires 2kWh au prix le plus bas jamais vu - 1 699 EUR (au lieu de 1 999 EUR)

Avec son onduleur à onde sinusoïdale pure de 2kW AC, son énorme capacité de 2kWh et sa batterie de type LiFePO4, la plus durable et la plus sûre, le BLUETTI AC200P est certainement le générateur solaire le plus avantageux.

Il peut, sans broncher, alimenter tous vos appareils électriques, du réfrigérateur au climatiseur portable de 8 000 BTU. Il se recharge par énergie solaire à une vitesse fulgurante pouvant aller jusqu'à 700W. Vous pouvez faire passer votre AC200P de zéro à pleine charge en moins de 4 heures uniquement avec de l'énergie solaire, propre et gratuite!

AC200MAX - Un monstre de puissance polyvalent et amélioré - 2 099 EUR (au lieu de 2 399 EUR)

Doté de deux ports d'extension pour batterie secondaire, l'AC200MAX peut être couplé à deux modules de batterie BLUETTI B230 (2 048Wh chacune) ou B300 (3 072Wh chacune), ce qui vous permet d'obtenir un système d'une puissance allant jusqu'à 8192 Wh!

L'AC200MAX est capable de recevoir jusqu'à 900W d'entrée de charge solaire et 400W via le chargeur mural AC, soit une stupéfiante entrée de charge totale de 1 300W qui vous permet de le recharger en moins de 2 heures.

BLUETTI AC300 et B300 - Pour alimenter tout ce que vous voulez! - 3 899 EUR (au lieu de 4 299 EUR)

Contrairement aux autres générateurs solaires BLUETTI, l'AC300 n'a pas de batterie intégrée, d'où ses caractéristiques uniques et sa mobilité sans précédent. L'AC300 peut accepter jusqu'à 4 modules de batterie B300 (3 072Wh chacune), ce qui lui ajoute une capacité révolutionnaire allant jusqu'à 12 288Wh, de quoi couvrir les besoins de base de toute votre famille PENDANT DES JOURS en cas d'urgence ou de panne de courant!

Il est temps de passer à l'énergie solaire à plein temps! Le BLUETTI AC300 peut désormais recevoir une entrée de charge solaire inégalée de 2 400W. Son contrôleur MPPT de pointe vous permet d'alimenter un module de batterie B300 (3 072Wh) en seulement 1h30 grâce au soleil!

Autres produits vivement recommandés à votre attention pour le BLUETTI Prime Day 2022 au Royaume-Uni et dans l'UE:

EB55 - 537Wh, 700W | Générateur solaire portable - 549 GBP (au lieu de 599 GBP);

EB70 - 716Wh, 1 000W | Centrale électrique portable - 649 GBP (au lieu de 739 GBP);

B230 - 2 048Wh LFP Batterie secondaire - 1 399 GBP (au lieu de 1 499 GBP);

EP500Pro - 5100Wh, 3 000W | Alimentation de secours - 5 399 GBP (au lieu de 5 999 GBP)

AC200MAX et B230 - 4 096Wh, 2 200W | Générateur solaire portable - 3 199 GBP (au lieu de 3 499 GBP)

EB55 - 537Wh, 700W | Générateur solaire portable - 599 EUR (au lieu de 649 EUR);

EB70 - 716Wh, 1 000W | Centrale électrique portable - 699 EUR (au lieu de 749 EUR);

B230 - 2 048Wh LFP Batterie secondaire - 1 399 EUR (au lieu de 1 599 EUR);

EP500Pro 5 100Wh, 3 000W | Alimentation de secours - 5 399 EUR (au lieu de 5 999 EUR)

AC200MAX et 2/B230 et 3/SP200 - 6 144Wh, 2 200W | Bundles (produits groupés) - 6 394 EUR (au lieu de 8 249 EUR)

À propos de BLUETTI

BLUETTI, qui possède plus de 10 ans d'expérience du secteur, s'efforce de rester fidèle à un avenir durable grâce à des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation intérieure et extérieure. Tous les produits BLUETTI offrent aux consommateurs du monde entier une expérience écologique exceptionnelle. Présent dans plus de 70 pays, BLUETTI bénéficie de la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour plus d'informations, visiter le site Web BLUETTI.

