L'entreprise The Estée Lauder Companies élit un nouveau membre du conseil d'administration





The Estée Lauder Companies Inc (NYSE : EL) a annoncé aujourd'hui qu'Angela Wei Dong a été élue à son conseil d'administration et qu'elle a également rejoint le comité d'audit de l'entreprise, à compter du 11 juillet 2022 dans les deux cas. Mme Dong est vice-présidente mondiale et directrice générale de NIKE, Inc. (« Nike ») pour la Grande Chine.

« Nous souhaitons la bienvenue à Angela Wei Dong au sein de notre conseil d'administration », a déclaré William P. Lauder, président exécutif. « Le formidable bagage et l'expérience d'Angela fourniront à notre conseil d'administration des renseignements précieux ». Outre sa formation en finance, Angela apporte une solide expérience en matière de stratégie de marque et de marketing des biens de consommation, en particulier en ce qui concerne les consommateurs chinois. Nous sommes enthousiasmés à l'idée qu'Angela ait rejoint notre conseil d'administration ».

Mme Dong (48 ans) a rejoint Nike en 2005 et, depuis son entrée en fonction, elle a occupé des postes de plus en plus importants ; elle occupe son poste actuel de vice-présidente mondiale et directrice générale de la Grande Chine depuis 2015. Mme Dong est diplômée de l'université de Tianjin en Chine et a obtenu un MBA de l'université Northwestern et de l'université des sciences et technologies de Hong Kong.

Mme Dong a été nommée administratrice de catégorie III pour une durée qui arrivera à échéance en novembre 2023. Le conseil d'administration de The Estée Lauder Companies Inc. compte désormais 17 administrateurs, dont Mme Dong.

À propos d'Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité. Les produits de l'entreprise sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des marques telles que : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Éditions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, notamment The Ordinary et NIOD.

