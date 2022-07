Thales accélère son développement en matière de cybersécurité avec l'acquisition de OneWelcome, un leader en gestion d'identités et d'accès clients





Poursuivant sa stratégie d'expansion en matière de cybersécurité, Thales annonce la signature d'un accord pour acquérir OneWelcome, un leader européen sur un marché en forte croissance, celui de la gestion des identités et des accès clients - pour un montant total de 100 millions d'euros. Les solides capacités de gestion du cycle de vie de l'identité numérique de OneWelcome viendront compléter les services d'identité et d'accès existants de Thales (inscription en ligne, émission et gestion sécurisées d'identifiants etc.) afin d'offrir une plateforme de gestion d'identités la plus complète du marché.

Basée aux Pays-Bas, OneWelcome fournit une plateforme de gestion d'identités et d'accès pour les clients d'industries hautement réglementées, leur permettant de connecter en toute sécurité leurs clients et partenaires commerciaux à leurs services en ligne. Actuellement, OneWelcome protège des dizaines de millions d'identités européennes pour des clients phares comme Malakoff Humanis, PostNL et la Banque Centrale Européenne. Thales prévoit d'étendre à l'international cette expertise régionale, pour répondre au besoin mondial d'une meilleure gestion de l'identité et de la confidentialité des données en ligne.

L'activité OneWelcome répond particulièrement au besoin croissant d'un parcours utilisateur optimal, proposant un accès simple et sécurisé à des services en ligne, respectueux de la confidentialité des données ; notion essentielle pour les marchés réglementés, soumis à la conformité RGPD par exemple. À noter que l'une des principales expertises de OneWelcome est d'offrir aux utilisateurs un plus grand contrôle de leurs informations et données, sur n'importe quelle plateforme ou application, en les aidant notamment à mieux gérer leurs mots de passe, leurs préférences et leur consentement.

Avec cette acquisition, Thales proposera une offre complète de plateformes de gestion d'identités qui permettra aux organisations de toutes tailles de gérer les accès et les identités internes et externes. Cela leur permettra aussi de développer rapidement de nouveaux services en ligne, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client, tout en respectant ou même en dépassant la conformité réglementaire.

OneWelcome connaît une croissance forte de plus de 30 % d'une année sur l'autre. Ses employés rejoindront les équipes des activités d'Identité et de Sécurité Numériques de Thales (DIS). A noter que Gartner prévoit que d'ici 20232, 72 % des organisations déploieront une initiative CIAM, contre 40 % en 2020.

« La gestion des identités clients - ou CIAM - est une expertise essentielle à toute organisation ayant une présence numérique qui a besoin de gérer en toute sécurité les identités externes et de fournir un accès intuitif à leurs services en ligne. Nous disposons d'un service de pointe utilisé par des clients européens pour connecter et protéger des millions d'utilisateurs. Notre équipe est particulièrement motivée et ravie d'étendre notre leadership sur de nouveaux marchés grâce à la portée mondiale de Thales. » Danny de Vreeze, PDG de OneWelcome.

« L'acquisition de OneWelcome s'inscrit pleinement dans la stratégie d'expansion de Thales en cybersécurité. Les talents et l'expertise de OneWelcome en gestion d'identités et d'accès des clients, complètent et renforcent notre portefeuille d'authentification et de confidentialité des données; et contribuent ainsi à fournir une expérience numérique fiable et fluide aux utilisateurs. De nos jours, alors que nous constatons une rapide augmentation de la quantité de données créées et de nouvelles réglementations, il est essentiel d'offrir des solutions sécurisées, adaptatives et pratiques, qui aident nos clients des secteurs privé et public à classer, protéger et contrôler l'accès à leurs données sensibles, où qu'elles se trouvent. » Philippe Vallée, Vice-Président exécutif ?Identité et Sécurité Numériques' chez Thales.

En 2022, Thales prévoit d'embaucher 11 000 personnes dans le monde, dont 1 000 dans la cybersécurité.

La transaction, soumise aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée au cours du second semestre 2022.

1 Thales a récemment annoncé une autre acquisition dans le domaine de la cybersécurité : https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/group/press_release/thales-signs-agreement-sonae-investment-management-acquire-s21sec-and.

2 Source Gartner ? ?Aperçu technologique pour CIAM' mai 2020

