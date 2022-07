Proactis annonce une croissance record de sa valeur contractuelle totale sur ses marchés internationaux





WETHERBY, Angleterre, 12 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Proactis, le principal fournisseur de solutions logicielles Source-to-Pay pour les entreprises de taille moyenne, a annoncé aujourd'hui avoir atteint 22 millions de livres sterling de valeur contractuelle totale (VCT) au cours des 12 derniers mois, jusqu'au 30 juin 2022. Ce chiffre est en hausse de plus de 100% par rapport à la période comparative et s'ajoute à une augmentation de 42% du pipeline actif depuis novembre 2021.

Depuis sa privatisation en juillet 2021 par des investisseurs de croissance, Pollen Street Capital et DBAY Advisors, la société a fortement investi dans ses équipes commerciales et techniques, notamment dans les domaines du marketing, des ventes, de la réussite des clients et de la gestion des produits, afin de stimuler la croissance dans chacun de ses marchés : Royaume-Uni, Amérique du Nord, France, région DACH, Benelux, Nouvelle-Zélande et Australie.

« Proactis a une réelle possibilité stratégique de devenir le leader international du marché des moyennes entreprises, et je suis extrêmement satisfait des progrès que nous avons réalisés au cours de cette période. Les entreprises de taille moyenne ont besoin d'une solution spécifique parce qu'elles sont confrontées à des défis uniques, et ce niveau de croissance montre que notre message et notre offre résonnent fortement avec ce segment de marché important que nous fournissons , a déclaré Tim Sykes, PDG de Proactis.

Nos performances et notre trajectoire en matière de nouvelles activités, de ventes croisées et de ventes incitatives sont exceptionnelles, tant en volume qu'en valeur, et cette progression témoigne de l'expertise de notre équipe et du positionnement de notre offre. Bien que ces progrès soient considérables, nous ne devons pas nous arrêter là. Nos investissements et notre croissance dans des territoires clés nous placent en très bonne position, mais nous continuerons à nous développer en cherchant à réaliser tout le potentiel dont nous disposons, et je suis convaincu que la croissance se poursuivra dans les mois et les années à venir. »

À propos de Proactis

Proactis est l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles Source-to-Pay pour les entreprises de taille moyenne dans divers secteurs axés sur les services.

La plateforme modulaire de bout en bout de Proactis permet aux clients de contrôler leurs dépenses et de gérer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, d'améliorer la conformité et la gouvernance de leurs activités d'achat, de réduire le coût des biens et des services et de réaliser des gains d'efficacité, le tout par la numérisation et l'automatisation des processus.

Proactis compte parmi ses clients plus de 1 100 entreprises et organismes du secteur public, 2 millions de fournisseurs et plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande et en Australie.

proactis.com

Communiqué envoyé le 12 juillet 2022 à 00:33 et diffusé par :