À l'heure où ils se transforment pour l'ère de la 5G, les FSC du monde entier adoptent la plateforme BSS Digital Enablement de Mavenir





Mavenir, le fournisseur de logiciels réseau qui construit l'avenir des réseaux grâce à un logiciel natif du cloud, s'exécutant sur n'importe quel cloud et transformant la façon dont le monde se connecte, a annoncé aujourd'hui que de nombreux Fournisseurs de services de communication (FSC) avaient choisi de mettre à niveau leur Business Support System (BSS) avec la plateforme Mavenir Digital Enablement (MDE) pour offrir de nouveaux services numériques qui monétisent les investissements dans le réseau 5G.

MDE est un BSS numérique basé sur un catalogue, et natif du cloud, qui permet aux FSC de créer facilement de nouvelles offres numériques 5G ou de compléter la transformation de leur réseau 5G avec des fonctions de facturation et de médiation ; la plateforme permet également de concevoir une expérience de marché numérique, en regroupant les produits et services des partenaires intersectoriels, en offres unifiées. « Avec la plateforme MDE de Mavenir, les FSC peuvent innover sans crainte en introduisant rapidement de nouveaux services, et susciter ainsi l'intérêt de leurs clients pour devenir une partie intégrante de leur vie numérique », a déclaré Sandeep Singh, directeur de la division Digital Enablement, chez Mavenir.

MDE peut fonctionner comme un BSS complet ou, fait important, comme une superposition numérique à partir d'un BSS existant, afin d'assurer un minimum de risques et de perturbations. Les systèmes de superposition numérique BSS peuvent aider les FSC à maximiser les rendements à l'ère de la 5G. Selon les prévisions d'Analysys Mason : « L'approche basée sur la superposition numérique peut également réduire considérablement les coûts, permettant ainsi aux FSC d'économiser jusqu'à 50 % sur 3 à 5 ans, par rapport aux approches de transformation traditionnelles.1 »

Voici quelques exemples récents de déploiement de la plateforme MDE de Mavenir :

- Un FSC japonais de premier plan pour les services de mobilité interentreprises (B2B)

Ce FSC a lancé avec succès ses Mobility Bundle Services destinés aux clients professionnels. Le service typique comprend un ensemble de cartes SIM et de combinés achetés en gros (entre plusieurs dizaines et plusieurs milliers). Le BSS a fourni un CI/CD automatisé, co-développé et agile (premier en son genre) permettant des mises à jour trimestrielles, avec notamment des modules tels que le catalogue de produits, la gestion de la relation client, le CPQ, la gestion des commandes, l'approvisionnement, le suivi des stocks, l'évaluation et la facturation hors ligne, la facturation, les paiements et les recouvrements.

Le BSS numérique de Mavenir, déployé en tant que BSS superposé, est le principal outil de gestion du cycle de vie des comptes clients B2B, et il se connecte au BSS grand public existant, pour tirer parti des capacités d'activation de SIM individuelle, des flux de travail de portabilité des numéros, de la gestion de l'inventaire des ressources, et de la médiation réseau.

Le déploiement s'effectue sur le cloud privé des FSC, via la couche Containers-as-a-Service (CaaS) et Platform as a service (PaaS) basée sur Kubernetes.

- Un important opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) en Allemagne, dont la transition est en cours pour devenir un opérateur MNO déployant le système de facturation convergé (Converged Charging System, CCS) de MDE, et la fonction de passerelle de facturation (Charging Gateway Function, CGF) pour la facturation convergée 4G+/5G

L'opérateur est en passe de devenir un MNO avec un RAN, un Core, un IT, un BSS et un système de facturation lui appartenant en propre. Le CCS comprend l'OCS 4G permettant les services voix, SMS, l'évaluation des services de données, et la facturation sur les interfaces Diameter en temps réel, en s'intégrant aux éléments de réseau EPC et IMS. Le même moteur CCS de base comprend également la CHF 5G, intégrée aux NF 5GC (5G Core) de Mavenir. La fonction de passerelle de facturation (Charging Gateway Function, CGF), qui fait également partie de la solution CCS, fournit un réseau moderne basé sur des microservices, et une fonctionnalité de médiation de facturation. Alors que le premier ensemble de services, notamment la FWA 5G, devrait être mis en service en 2022, la solution est conçue pour fournir une facturation pour la voix, la messagerie, les données (eMBB 4G+5G) et l'IdO, dans des mises à jour vraiment agiles et basées sur le CI/CD, au cours des deux prochaines années. Le déploiement s'effectue via le cloud privé du FSC sur la couche CaaS et PaaS basée sur Kubernetes.

- Un FSC Greenfield basé en Guyane a sélectionné MDE pour les BSS E2E et la facturation

Déploiement de BSS et de facturation, de bout en bout, pour la mise en oeuvre de ses services mobiles et fixes, sans fil, 4G+/5G. La première phase de cette phase multiple permet au FSC de lancer des services prépayés de voix LTE, de données, et de SMS, dès 2022, en s'appuyant sur une solution 4G OCS (Online Charging System) pour la facturation prépayée des services voix, données et messagerie. La seconde phase introduira des services postpayés construits au-dessus du BSS. La phase finale comprend le lancement du service 5G eMBB qui sera déployé à l'aide du MDE 5G CCS intégré à la 5GC de l'autre fournisseur.

Matériel de support :

Présentation de la solution Mavenir Digital Enablement (MDE)

Vidéo d'introduction à MDE

Vidéo sur MDE Composable BSS

Présentation de la solution Charging Gateway Function de Mavenir

Présentation de la solution Converged Charging Solution de Mavenir

Vidéo sur le Converge Charging System de Mavenir

Autres ressources liées à la plateforme MDE :

Livre blanc sur la MDE Digital Marketplace

Solution MDE pour les MVNO et les marques numériques

Présentation de la solution de gestion d'entreprise MDE IdO

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l'avenir des réseaux et se positionne à l'avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n'importe quel cloud. Prestataire unique, sur son secteur, à pouvoir fournir des logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir s'attache à transformer la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux pilotés par logiciels pour plus de 250 opérateurs de télécommunication, répartis dans plus de 120 pays, et desservant plus de 50 % des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

1 Analysys Mason / Livre blanc sur Mavenir « BSS digital overlay systems can help CSPs to maximize returns in the 5G era » (Les systèmes de superposition numérique BSS peuvent aider les FSC à maximiser les rendements à l'ère de la 5G), juin 2022

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 juillet 2022 à 22:10 et diffusé par :