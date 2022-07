L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) accueille sa nouvelle chef de la direction, Tami Hynes





OTTAWA, ON, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Institut canadien des évaluateurs (ICE) est heureux d'annoncer la nomination de Tami Hynes à titre de nouvelle chef de la direction.

Mme Hynes apporte à l'ICE une vaste expérience de la planification stratégique, de changement et efficacité organisationnels, de la certification et de la gouvernance. Reconnue pour sa capacité d'établir des relations et de composer avec la complexité, Mme Hynes a occupé des postes de haute direction dans les secteurs des services financiers, des associations membres et de la certification professionnelle au cours de sa carrière de près de 30 ans. Immédiatement avant de se joindre à l'ICE, Mme Hynes a occupé le poste de vice-présidente, Formation préalable à la certification au sein de Comptables professionnels agréés du Canada, l'un des plus grands organismes comptables au monde, où elle était responsable de l'orientation stratégique et de la supervision opérationnelle de l'éducation et de l'évaluation pour l'entrée dans la profession. Auparavant, Mme Hynes a été chef de la direction du Bureau des Examinateurs en Optométrie du Canada et a occupé d'autres postes clés au sein d'un organisme de réglementation de l'Ontario et d'une banque canadienne. Mme Hynes est titulaire d'un baccalauréat en commerce et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Memorial. Elle est actuellement administratrice au sein de Lésion Cérébrale Canada.

La biographie complète de Mme Hynes se trouve ici : https://www.linkedin.com/in/tamihynes

« Nous sommes très heureux que notre processus de recherche rigoureux et approfondi ait mené à la sélection d'une personne possédant un ensemble unique de qualifications et d'expérience qui assurera le succès continu de l'ICE. Nous sommes convaincus que Mme Hynes est la bonne personne pour diriger l'ICE, qui continue de s'adapter et d'évoluer pour répondre aux besoins en constante évolution du marché et remplir son mandat de protection du public et de service aux membres, et qui veille à ce que les spécialistes de l'évaluation désignés par l'ICE possèdent toujours les meilleures connaissances et une expertise de pointe nécessaires pour offrir le plus haut niveau de service et de conseils à leurs clients », a déclaré la présidente de l'ICE, Suzanne de Jong, AACI, P.App.

« Je suis fière et honorée de me joindre à une organisation aussi réputée et essentielle. Je me réjouis à l'idée de travailler avec les membres, le conseil d'administration, le personnel et tous nos partenaires et intervenants pour mener l'Institut canadien des évaluateurs et ses membres vers un avenir de rendement élevé continu », a déclaré Mme Hynes.

Le conseil d'administration et l'ensemble des membres de l'ICE doivent beaucoup à Keith Lancastle, chef de la direction sortant, et lui sont reconnaissants, pour avoir dirigé l'ICE pendant une période de changements importants et de nombreux défis. Alors qu'il s'apprête à prendre sa retraite de l'ICE et à passer à la prochaine étape de sa carrière, nous offrons nos meilleurs voeux à M. Lancastle, ainsi que nos remerciements pour ses innombrables contributions.

