L'ONU renouvelle le mandat crucial de l'expert.x.e en droits humains sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre





Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies réaffirme une fois de plus son engagement à lutter contre la discrimination et la violence fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre (OSIG), et rappelle à tous les États leurs obligations envers les personnes LGBT et de genres divers.

GENÈVE, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution visant à renouveler le mandat de l'expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre (OSIG) pour trois années supplémentaires. Lors d'un vote critique, la résolution a été adoptée par un vote de 23 en faveur, 17 contre et 7 abstentions.

1256 organisations non-gouvernementales de 149 États et territoires de toutes les régions ont soutenu la campagne pour renouveler le mandat.

Le vote d'aujourd'hui marque la première fois que le Conseil des droits de l'homme adopte une résolution condamnant explicitement la législation qui criminalise les relations consensuelles de même sexe et les identités de genre diverses, et appelle les États à modifier la législation discriminatoire et à combattre la violence fondée sur l'OSIG.

"Des milliards de personnes continuent de vivre avec des lois et des attitudes sociétales qui les mettent en danger", a déclaré Manisha Dhakal de la Blue Diamond Society au Népal, au nom d'une coalition mondiale d'organisations de la société civile. "Reconnaissant que tant de travail reste à faire, le Conseil a une nouvelle fois réaffirmé son engagement à combattre la discrimination et la violence fondées sur l'OSIG, rappelant à tous les États leurs obligations envers ces communautés."

"L'existence d'un mécanisme des droits humains onusien spécifique sur la violence et la discrimination sur la base de l'OSIG est cruciale pour que nos communautés soient entendues au niveau mondial", a ajouté Carlos Idibouo de Fierté Afrique Francophone (FAF) de Côte d'Ivoire. "Si le monde s'engage réellement à ne laisser personne pour compte, il ne peut pas hésiter à s'attaquer à la violence et à la discrimination auxquelles nous sommes confronté.x.e.s. Les lois qui criminalisent nos identités et nos actions sont injustes et ne devraient plus être tolérées".

Créé en 2016, et renouvelé pour la première fois en 2019, l'expert indépendant a été soutenu par un nombre croissant d'États de toutes les régions. La résolution visant à créer et à renouveler le mandat a été présentée par un Core Group de sept pays d'Amérique latine - Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Mexique et Uruguay - et a été coparrainée par 60 pays de toutes les régions.

"Ayant obtenu un renouvellement pour trois années supplémentaires, ce mandat va maintenant continuer à soutenir des initiatives dans des pays du monde entier pour garantir que les personnes LGBT et de genre divers vivent sans inégalité, et pour amplifier leurs voix et leurs témoignages dans les forums internationaux sur les droits humains", a ajouté Aleh Ordóñez Rodríguez de Ledeser au Mexique.

Non seulement le processus a surmonté 12 de 13 amendements hostiles, le coeur de la résolution affirmant la nature universelle du droit international des droits humains reste ferme.

L'Expert indépendant évalue la mise en oeuvre du droit international des droits humains, en s'entretenant avec les États et en travaillant en collaboration avec d'autres mécanismes onusiens et régionaux pour lutter contre la violence et la discrimination. Depuis 2016, le monde a entendu davantage parler de l'impact de la criminalisation des relations homosexuelles entre adultes consentants, de la nécessité de reconnaître légalement le genre d'une personne, des obstacles à l'inclusion sociale et de l'importance de collecter des données liées aux vies LGBT, des dommages causés par la soi-disant "thérapie de conversion", et plus encore. L'expert a également mis en lumière les bonnes pratiques pour prévenir la discrimination et a récemment effectué des visites en Argentine, en Géorgie, au Mozambique, en Tunisie et en Ukraine.

JP Hornick, la présidente de l'OPSEU/SEFPO, la première présidente queer du syndicat, a salué cette nouvelle. « Je me réjouis que l'Expert indépendant puisse continuer son travail visant à promouvoir et à protéger les droits des personnes de la communauté TLGBTIAPQQ2S+ partout dans le monde », a déclaré JP Hornick. « Il est très important que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU continue de prendre position fermement contre la criminalisation des personnes fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. C'est également encourageant de voir de tels progrès à l'ONU pour celles et ceux d'entre nous qui organisent sur le terrain pour lutter contre ce genre de discrimination et de violence depuis des décennies dans le monde. »

Nous espérons que tous les gouvernements coopéreront pleinement avec l'Expert.x.e Indépendant.x.e dans ce travail important afin d'aboutir à un monde sans violence ni discrimination pour toutes les personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre.

Note aux éditeurs:

L'expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre est nommé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le mandat a été établi en 2016 et a été occupé par Vitit Muntarbhorn (2016-2017), de Thaïlande, et Victor Madrigal-Borloz (2018-en cours), du Costa Rica . Le communiqué de presse fait référence aux "personnes ayant des orientations sexuelles et des identités de genre diverses" ou aux "personnes LGBT " - au lieu de " LGBTI " - car le mandat est spécifiquement chargé de traiter les violations des droits humains en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre.

LES ORGANISATIONS SIGNATAIRES DE LA DÉCLARATION ET LES CONTACTS AVEC LES MÉDIAS :

OPSEU/SEFPO: JP Hornick, [email protected]

APCOM Foundation: [email protected]

Asia Pacific Alliance for Sexual and Reproductive Health and Rights: Alexandra Johns, [email protected]

Campaign for Change: [email protected]

Canadian Labour Congress: Chantal St-Denis, [email protected]

Centre for the Development of People: +265991573514

COALIBOL LGBTI: [email protected]

COC Nederland: Philip Tijsma, [email protected]

Coeur Arc-en-ciel

Conurbanes por la Diversidad

Council for Global Equality: Mark Bromley

CUPE Ontario

Dialogai: Matthias Erhardt, [email protected]

Diverlex Diversidad e Igualdad a Través de la Ley: Tamara Adrian, [email protected]

Diverse Voices and Action (DIVA) for Equality: Noelene Nabulivou, [email protected]

Edge Effect: Emily Dwyer, [email protected]

Egale Canada: [email protected]

Equal Asia Foundation

ERA - LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey: Biljana Ginova, [email protected]

F'INE Pasifika Aotearoa Trust: [email protected]

Fierté Afrique Francophone: [email protected]

FRI - The Norwegian Organisation for Sexual and Gender Diversity

Fundación Diversencia

Fundación Igualdad: Pedro Paradiso Sottile, [email protected]

Fundación Iguales: Carolina Aliaga, [email protected]

GATE - Global Action for Trans Equality: [email protected]

GENDERDOC-M Information Centre: Anastasiia, [email protected]

Human Rights Campaign: [email protected]

Human Rights Watch

ILGA Asia: Ryan Ong, [email protected]

ILGA World: Daniele Paletta, [email protected]

ILGALAC- Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe

International Commission of Jurists

International Family Equality Day: Matcha Phorn-In, Benny Odongo, [email protected]

Iranti-NPC: Nolwazi Tusini- [email protected]

ISHR: Tess McEvoy, [email protected]

Kasbah Tal'fin: [email protected]

Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC

Lesbian and Gay Federation in Germany LSVD: [email protected]

LGBT Association 'LIGA': [email protected]

MANODIVERSA: Frank Arteaga

MSI Reproductive Choices

National LGBT* organization LGL: [email protected]

Organizando Trans Diversidades (Asociación OTD Chile): [email protected]

OutRight Action International

Pacific Human Rights Initiative

Pan Africa ILGA: Robert Amoafo, [email protected]

Pink human rights defender NGO

Planet Ally: Bess Hepworth, [email protected]

Rainbow Community Kampuchea Organisation (RoCK): [email protected]

RAM Gender Diversity Movement Trust

Red de Desarrollo Sostenible de Nicaragua: José Ignacio López, [email protected]

Red de Litigantes LGBTI de las Américas: [email protected]

Red Sin Violencia LGBTI: [email protected]

RFSL: Andrea Ayala, [email protected]

RFSU: [email protected]

Sex og Politikk (IPPF Norway): Tor-Hugne Olsen, [email protected]

Swiss Rainbow Families Organisation: Maria von Känel, [email protected]

The Global Interfaith Network (GIN-SSOGIE): Yahia Zaidi, +41779090203, [email protected]

The International Institute on Race, Equality and Human Rights: [email protected]

Transvanilla Transgender Association: [email protected]

Uganda Key Populations Consortium - UKPC

1 anonymous organisation

SOURCE Ontario Public Service Employees Union (OPSEU/SEFPO)

Communiqué envoyé le 11 juillet 2022 à 18:09 et diffusé par :