BAI ouvre les nominations pour les « Global Innovation Awards 2022 » qui récompensent des leaders et organisations du secteur de la finance ayant un impact significatif sur les services financiers





Pour la 12e année, BAI, une organisation indépendante à but non lucratif qui fournit les recommandations les plus exploitables en matière de services financiers, célèbre les réalisations innovantes du secteur avec les « BAI Global Innovation Awards ». Ces prix honorent les organisations et leaders internationaux qui recherchent des solutions audacieuses permettant de tirer profit des avis clients, mettre en oeuvre de nouvelles et puissantes technologies ou améliorer la vie des salariés, de la clientèle et/ou des communautés.

Les « BAI Global Innovation Awards » sont décernés aux entreprises proposant des services financiers implantées à travers le monde, y compris les banques, les coopératives de crédit, les fintechs, les conseillers et prestataires de services. Le programme offre une excellente plate-forme aux organisations en leur permettant de présenter leur culture d'innovation et d'être reconnues comme un leader du secteur. Les prix seront décernés par les jurés du Cercle d'innovation de BAI (BAI Innovation Circle Judges), une panel international d'innovateurs au sein du secteur et d'influenceurs.

Le plus grand changement pour 2022 est que le programme ne limite pas les nominations à des catégories spécifiques. Les innovations peuvent être liées à tout type de service financier ayant entraîné une amélioration des relations avec les entreprises ou les clients du secteur de, la vente au détail, à la conduite du changement ou d'améliorations au niveau organisationnel ou aux services dédiés aux communautés. Les gagnants seront distingués sur les réseaux sociaux et par le biais de communiqués de presse, et auront l'opportunité de partager leurs innovations via les podcasts, webinaires de BAI, et bulletin d'information BAI Banking Strategies.

BAI a également décidé d'ajouter un nouveau prix pour 2022, le « Rising Star Award (Prix de l'étoile montante) ». Ce prix honorera des leaders prometteurs du secteur des services financiers. Les juges rechercheront des candidats innovants, passionnés, curieux intellectuellement et ayant un impact positif sur les services financiers.

Les candidatures seront acceptées jusqu'au 26 août 2022. Les finalistes seront annoncés en novembre 2022, et les lauréats se verront remettre leur prix en décembre 2022. Le formulaire de candidature est disponible à l'adresse www.bai.org/globalinnovations.

À propos de BAI

En tant qu'organisation indépendante à but non lucratif, BAI offre les perspectives les plus exploitables du secteur des services financiers depuis plus de 95 ans, aidant les dirigeants à prendre chaque jour les bonnes décisions d'un point de vue commercial. Nous fournissons une recherche approfondie et exclusive à plus de 40 des principales banques américaines, soutenons plus de 2 100 entreprises de services financiers en mettant à leur disposition des cours de formations sur la conformité et le développement professionnel, offrons un leadership intellectuel fiable et pertinent au travers des rapports de BAI Banking Strategies, des podcasts et des webinaires, en sus d'événements et programmes spécialisés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bai.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 juillet 2022 à 17:40 et diffusé par :