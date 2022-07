Les fonds de la Série de répartition Primerica ConcertMC sont offerts uniquement aux clients existants





La Gestion des fonds PFSL Canada Ltée (« PFSL »), le gestionnaire de fonds de placements et fiduciaire des fonds de la Série de répartition Primerica ConcertMC (fonds « Primerica ConcertMC »), qui compte plus de 4,6 milliards $ en actifs sous gestion, en date du 31 mai 2022, a annoncé aujourd'hui qu'à compter du 6 juillet 2022, les fonds Primerica ConcertMC seront offerts uniquement aux clients existants dans le cadre d'opérations limitées. Plus précisément, les fonds Primerica ConcertMC continueront d'accepter les achats par débit préautorisé effectués dans le cadre d'un programme d'investissement systématique, les encaissements, les opérations demandées par le client, les échanges, les demandes de rééquilibrage et toute autre opération à la discrétion des fonds Primerica ConcertMC. Les opérations provenant de nouveaux clients pourraient à nouveau être acceptés à tout moment, à la discrétion des fonds Primerica ConcertMC.

PFSL continuera de gérer et de surveiller activement les fonds Primerica ConcertMC en vue de réaliser un rendement supérieur conformément à l'objectif et à la stratégie de chaque placement dans les fonds Primerica ConcertMC. Par ailleurs, LifeWorks Investment Management Ltd. continuera de conseiller sur la répartition des actifs des fonds Primerica ConcertMC, tandis que Placements AGF Inc. continuera de prodiguer des conseils sur les opérations quotidiennes requises pour mettre en oeuvre les recommandations spécifiques sur les fonds sous-jacents.

À propos de Gestion des fonds PFSL Canada Ltée

Gestion des fonds PFSL Canada Ltée (PFSL) est un gestionnaire de placement et une filiale de Les Services financiers Primerica (Canada) ltée. Le groupe de sociétés Primerica, y compris la société mère de PFSL, Les Placements PFSL du Canada Ltée, courtier en fonds communs de placement, et La Compagnie d'Assurance-Vie Primerica du Canada, est graduellement devenu un intervenant important dans le secteur des services financiers au Canada. PFSL gère l'ensemble des activités et des opérations quotidiennes, fournit des services administratifs et est responsable de toutes les décisions en matière de placement.

À propos de Primerica Inc.

Primerica Inc. est un chef de file dans la commercialisation de produits financiers aux familles à revenu moyen aux États-Unis et au Canada. Les représentants de Primerica informent leurs clients des moyens à prendre pour bien préparer leur avenir financier en évaluant leurs besoins et en leur procurant des solutions adéquates grâce à l'assurance-vie temporaire, aux fonds communs de placement, aux rentes et à d'autres produits financiers. De plus, Primerica a assuré la vie de plus de 5,7 millions de personnes et gérait plus de 2,7 millions de comptes de placement en date du 31 décembre 2021. Primerica était classée deuxième fournisseur d'assurance-vie temporaire en Amérique du Nord en 2021 par l'entremise de ses sociétés affiliées. Le titre de Primerica fait partie de l'indice S&P 400 de sociétés de moyenne capitalisation et de l'indice Russell 1000, et il s'échange à la Bourse de New York sous le symbole « PRI ».

À propos de Les Placements PFSL du Canada Ltée

Les Placements PFSL du Canada Ltée est membre du groupe de sociétés Primerica Canada (« Primerica »), qui comprend La Compagnie d'Assurance-Vie Primerica du Canada (« CAVPC ») et la filiale en propriété exclusive de PFSL, Gestion des fonds PFSL Ltée (« PFSL »). Les Placements PFSL du Canada Ltée est un membre de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et de l'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité ») au Québec. Les sociétés Primerica sont des parties apparentées, ayant une propriété et une gestion communes.

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ont un caractère prospectif. Les énoncés aux présentes qui ne sont pas des données historiques constituent des énoncés prospectifs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres éléments pouvant faire en sorte que le rendement, les réalisations ou les résultats réels diffèrent considérablement du rendement, des réalisations ou des résultats futurs prévus qui sont évoqués expressément ou implicitement dans les énoncés prospectifs. Il n'existe aucune garantie que les énoncés prospectifs se révèlent exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient grandement différer de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas indûment considérer ces énoncés prospectifs comme porteurs de vérités.

