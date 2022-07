Les syndiqué-es de Colabor acceptent l'entente à 97 %





MONTRÉAL, le 11 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Colabor-CSN de Boucherville ont accepté la récente entente de principe à 97 %, lors d'un vote tenu le 10 juillet en assemblée.

Le syndicat a notamment obtenu une échelle salariale qui passe de 10 à 5 échelons, une augmentation de salaire de 9,5 % la première année, qui se traduit par une hausse de 2,37 $ l'heure pour le sommet de l'échelle. Le tout est rétroactif au 1er janvier 2022.

La convention de cinq ans prévoit aussi des augmentations de 3,25 % en 2023 et en 2024 et une hausse de 2 % à 4 % pour les deux années suivantes en fonction de l'inflation. En tout, on parle donc d'une augmentation qui oscillera entre 21,5 % et 26,3 % au sommet de l'échelle. Le salaire devrait donc s'approcher ou même dépasser les 30 $ l'heure à la fin de la convention. Pour certains membres, en raison de la disparition d'échelons salariaux, l'augmentation sera de plus 30 % dès la première année.

Plusieurs primes sont également bonifiées. Celle de nuit sera augmentée de 0,75 $ de l'heure, la prime de soir de 0,50 $ de l'heure, la prime de responsabilité chariot élévateur de 0,25 $ l'heure, la prime pour le réfrigéré et celle pour le congelé de 0,35 $ l'heure. L'accès au taux double sera par ailleurs facilité après seulement cinq heures supplémentaires effectuées dans une même semaine.

« Le recours à la grève générale a permis de décrocher des gains substantiels chaque année », indique Francis Caron, président du syndicat.

« Un autre bel exemple de ce que peut donner la détermination des membres dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre et d'inflation. Les employeurs doivent maintenant comprendre que de bien rémunérer les travailleuses et travailleurs, c'est un investissement. », a commenté Michel Valiquette, trésorier de la FC-CSN.

Le syndicat a même obtenu le paiement pour un congé férié perdu en raison de la grève.

Rappelons que le 29 juin dernier, les membres du syndicat avaient déclenché une grève de cinq jours, le 28 mai, qui s'est ensuite transformée en grève générale illimitée, le 5 juillet. Il y aura eu une semaine de grève en tout et pour tout.

Colabor est un important grossiste et un distributeur alimentaire qui compte plus de 15?000 clients et qui offre plus de 35?000 produits.

« Nos membres chez Colabor jouent un rôle essentiel pour approvisionner des restaurants et pour distribuer plusieurs produits du Québec. Nous sommes heureux de cette nouvelle entente qui va stabiliser ces emplois », a commenté Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Colabor-CSN de Boucherville est affilié à la Fédération du commerce (FC-CSN). La FC-CSN regroupe près de 30?000 membres dans les secteurs du commerce de gros et de détail, de l'agroalimentaire, de la finance et du tourisme.

