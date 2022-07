Fonderie Horne - Le syndicat invite Glencore et le gouvernement à plus de transparence





ROUYN-NORANDA, QC, le 11 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Afin de protéger la santé des travailleuses et des travailleurs, de leur famille et de leurs concitoyens de Rouyn-Noranda, le Syndicat des travailleurs de la mine Normanda (STMN-CSN) demande à Glencore international de s'entendre le plus rapidement possible avec le gouvernement sur un échéancier précis qui permettra d'obtenir la plus grande réduction techniquement possible d'arsenic dans l'air.

Après avoir pris le temps de consulter ses membres et de se concerter la semaine dernière, les membres du comité exécutif du syndicat ont conclu qu'il est possible de réduire significativement les émissions à la sortie de l'usine dans le but de conserver les emplois à long terme tout en obtenant une meilleure acceptabilité sociale.

«?On demande aussi à Glencore d'être plus transparente et de faire connaître ses intentions. Ce serait à notre employeur d'exprimer clairement sa position sur la place publique. Le gouvernement devrait lui aussi prendre position quant à une réduction qui serait acceptable à long terme de façon à permettre un investissement majeur de l'employeur qui ne se fera pas sans une garantie sur plusieurs années?», explique Stéphane Larente, président du STNM-CSN.

Le syndicat est au courant que divers projets de réduction des émissions d'arsenic sont sur la glace, en attente d'approbation par Glencore international, comme les projets Velox/Phenix, la filtration de l'air des évents ou le nettoyage des environs de l'usine. Certains travaux de recherche pourraient également permettre des réductions d'émissions si les résultats s'avèrent concluants et compatibles avec les procédés de l'industrie. Aucune solution possible ne devrait être négligée.

«?En combinant plusieurs mesures de réduction des émissions, il est possible de continuer les opérations de la Fonderie Horne tout en effectuant un contrôle des émissions d'arsenic beaucoup plus important qu'en ce moment. On maintiendrait ainsi des milliers d'emplois liés à la fonderie tout en améliorant la qualité de vie des citoyens de Rouyn-Noranda?», renchérit Kevin Gagnon, vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière

(FIM-CSN).

«?L'ensemble des ministères impliqués doivent agir de façon transparente, les travailleurs et la population ont le droit de savoir à quoi s'attendre pour l'avenir. Soulignons également un aspect méconnu de la fonderie : le recyclage de métaux contenus dans le matériel électronique qui seraient autrement un déchet?», conclut Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec-CSN.

À propos

Le STMN-CSN compte environ 400 membres et est affilié à la FIM-CSN qui rassemble plus de 25?000 travailleuses et travailleurs réunis dans plus de 320 syndicats à travers toutes les régions du Québec. Avec près de 325?000 membres répartis dans 2?000 syndicats, 8 fédérations et 13 conseils centraux, dont le CCATNQ-CSN, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est la deuxième centrale syndicale au Québec. Elle oeuvre pour une société solidaire, démocratique, équitable et durable.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 11 juillet 2022 à 16:20 et diffusé par :