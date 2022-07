Les familles canadiennes bénéficieront de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants novateurs





VANCOUVER, BC, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants évolue dans un environnement de plus en plus complexe et exigeant. Déterminer les pratiques et les solutions novatrices qui répondent le mieux aux besoins des enfants et des familles améliorera les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, pour le bien des enfants et des familles au Canada.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, s'est rendue à Vancouver pour faire une annonce d'aide financière à deux projets dans le cadre du Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

L'Université de la Colombie-Britannique recevra en tout 1 294 439 $ du gouvernement fédéral sur 24 mois, à partir d'avril 2022, pour le projet intitulé PROmoting Early Childhood Outside (PRO-ECO). En collaboration avec 10 centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants situés dans le Grand Vancouver, l'Université de la Colombie?Britannique étudiera l'efficacité de l'intervention durant les jeux extérieurs. L'objectif de ce projet est de créer une méthode durable et guidée pour améliorer les environnements de jeux extérieurs, qui pourra être adaptée à d'autres centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants au Canada.

Quant au Mothers Matter Centre, il recevra un financement fédéral de 2 374 455 $ sur 24 mois, à partir d'avril 2022, pour le projet intitulé Safe-space for Early Learning Foundation (SELF). Ce projet se concentrera sur la formation du personnel et l'adaptation des programmes dans le but de fournir des services d'apprentissage des jeunes enfants de grande qualité aux enfants vulnérables et isolés vivant avec leur mère dans des refuges de transition de deuxième étape en Saskatchewan, en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Colombie?Britannique. Ce projet permettra aux enfants vulnérables et isolés de bénéficier des soins qu'ils méritent afin de pouvoir grandir et apprendre dans un environnement qui est sain pour eux.

Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer l'amélioration de la prestation de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour toutes les familles canadiennes et leurs enfants. Ces projets contribueront à transformer la garde des jeunes enfants au Canada, afin de mieux soutenir les enfants et les parents d'aujourd'hui et de demain. Les résultats obtenus contribueront à la création d'un bassin de connaissances et d'expertise, comme des pratiques exemplaires, des outils, des modèles et des approches qu'il pourrait être utile de répéter, d'élargir ou d'adapter dans d'autres communautés ou régions du Canada.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a apporté de réelles améliorations pour rendre la vie plus abordable d'un océan à l'autre, notamment en faisant un investissement sans précédent s'élevant à 27 milliards de dollars sur cinq ans pour la mise sur pied du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones. Cet investissement permet aux gouvernements de travailler de concert pour offrir un tarif moyen de 10 $ par jour aux parents d'ici mars 2026 pour les places en garderie réglementée; la première modification apportée sera une réduction de 50 % des frais moyens pour les places réglementées dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants d'ici la fin de 2022.

« Les pratiques novatrices contribuent à trouver des solutions qui répondent mieux aux besoins des enfants partout au Canada. Ces projets amélioreront la qualité des programmes et des services de garde d'enfants afin que chaque enfant prenne le meilleur départ possible dans la vie et ait une chance équitable de réussir. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Nous savons combien il est important pour les enfants de jouer à l'extérieur, mais certains enfants n'ont pas autant d'occasions que d'autres de le faire. Les services de garde d'enfants sont donc des lieux très importants pour combler cette lacune. L'étude PRO-ECO, soutenue par ce financement, se concentre sur la façon dont nous pouvons favoriser les jeux extérieurs dans les centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et élaborer des recommandations claires que d'autres centres pourront suivre. »

- Dre Mariana Brussoni, professeure agrégée à l'Université de la Colombie-Britannique, chercheuse à l'Institut de recherche de l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique et directrice du Human Early Learning Partnership

« Nous croyons que l'accès à des activités d'apprentissage préscolaire de grande qualité est un droit fondamental de tous les enfants canadiens. Pourtant, les nombreux enfants qui vivent dans des logements d'urgence ou de seconde étape ne bénéficient pas de cet accès. Grâce au généreux soutien d'Emploi et Développement social Canada, le Mothers Matter Centre et ses quatre organismes à vocation sociale partenaires sont heureux de participer au projet d'innovation Safe-space for Early Learning Foundation (SELF). Ce projet permettra aux mères vivant dans des maisons de transition de deuxième étape d'acquérir les compétences et le soutien nécessaires pour préparer leurs enfants de moins de six ans à l'école et à la vie. »

- Debbie Bell, présidente et directrice générale du Mothers Matter Centre

Le Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants appuie l'élaboration, l'exploration et la mise à l'essai d'approches novatrices visant à aider les enfants et les familles à avoir accès à des programmes et services de qualité, abordables, flexibles et inclusifs en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants partout au pays.

L'appel de propositions pour ces projets d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants s'est déroulé du 20 octobre 2020 au 7 janvier 2021.

Reconnaissant le rôle de chef de file du Québec en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada travaille à la conclusion d'une entente avec la province pour veiller à ce que le financement de l'innovation en matière d'apprentissage des jeunes enfants soit disponible pour les projets québécois.

travaille à la conclusion d'une entente avec la province pour veiller à ce que le financement de l'innovation en matière d'apprentissage des jeunes enfants soit disponible pour les projets québécois. Dans les budgets de 2016 et 2017, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 7,5 milliards de dollars sur onze ans en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. De ce montant, 100 millions de dollars sont consacrés au Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

2017, le gouvernement du s'est engagé à verser 7,5 milliards de dollars sur onze ans en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. De ce montant, 100 millions de dollars sont consacrés au Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Les investissements dans les services d'apprentissage et garde des jeunes enfants profiteront à toute la population du Canada . Des études démontrent que pour chaque dollar investi en éducation à la petite enfance, l'économie en général reçoit en retour entre 1,50 $ et 2,80 $.

