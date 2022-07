LA VILLE DE SHAWINIGAN OBTIENT UN ACCORD D'OPTION DE VENTE DE TERRAIN AVEC RÉSEAU ALLÉGÉ QUÉBEC POUR UN PROJET DE FABRICATION ET DE RECHERCHE DE STOCKAGE D'ÉNERGIE





Réseau Allégé Québec propose d'apporter à Shawinigan 15 ans d'expérience en technologie et stockage d'énergie, permettant de répondre à des enjeux encore non solutionnés de stockage de batteries électriques et de fabrication de systèmes connexes en Amérique du Nord.

Le projet prévoit la construction d'une installation de premier ordre dans le domaine de la fabrication et du développement avancé de systèmes de stockage en grille.

Durant la phase de construction, le projet contribuera à la création de centaines d'emplois dans le secteur de la construction et de l'ingénierie. Dans sa phase d'opération, le projet générera de nombreux emplois manufacturiers de haute technologie à Shawinigan et les environs.

VILLE DE SHAWINIGAN, QC, le 11 juillet 2022 /CNW/ - La Ville de Shawinigan a convenu de vendre un terrain à Réseau Allégé Québec Inc. (RAQ, et faisant affaire sous le nom de, Lightening Grid Quebec), en vertu d'une offre d'achat datée du 16 mai 2022, dans le but de construire un centre technique de première classe et une usine de fabrication de cellule et de systèmes de stockage d'énergie stationnaire. Des travaux de préparation préliminaires sont en cours sur le terrain pour l'inspection du site, son autorisation et sa conception.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Réseau Allégé Québec sur le site du parc industriel à grand gabarit Alice-Asselin. Ce projet s'inscrit parfaitement dans notre créneau de développement économique en électrification des transports et batteries électriques. La Ville se démarque par son dynamisme et sa capacité à réunir de grands joueurs dans ce domaine, à commencer par des centres de recherches et de nombreuses entreprises innovantes. L'annonce de cet après-midi confirme l'importance de notre Ville au sein du projet de zone d'innovation de la Vallée de la transition énergétique », indique Michel Angers, maire de Shawinigan.

À terme, RAQ prévoit la création de centaines d'emplois directs et de nombreux autres emplois indirects. Les produits et services de grande valeur que fournira RAQ répondront aux importants besoins en matière d'infrastructures énergétiques, environnementales et sécuritaires.

« RAQ entend s'investir prioritairement au service de la communauté de Shawinigan. Cela comprendra la création d'emplois hautement qualifiés, une excellente formation, une collaboration universitaire locale et des salaires compétitifs à l'échelle mondiale », a déclaré Michael Epstein, PDG de Réseau Allégé Québec. « Nous avons déterminé que la communauté de Shawinigan est idéalement située pour nos importants projets d'investissements, nos plans et notre avenir prometteur. »

Les produits et services de grande valeur de RAQ répondront non seulement aux besoins du Canada, mais deviendront également plus largement un moteur d'exportation vers les États-Unis et l'Union européenne.

« Avec les futures installations de Réseau Allégé Québec, à Shawinigan, on ajoute un acteur à notre filière batterie, mais surtout une nouvelle expertise en stockage d'énergie. L'écosystème qu'on est en train de construire en transition énergétique attire des intervenants de partout dans le monde et va transformer l'économie de la région au cours des prochaines années », a indiqué Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

« Je suis très heureuse de l'arrivée de Réseau Allégé Québec à Shawinigan. Il s'agit d'une excellente nouvelle et d'un événement qui amènera son lot d'emplois pour la région. L'arrivée des entreprises de la filière batterie confirme notre désignation de Cité de l'énergie du 21e siècle », a souligné Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice.

RBC Capital Markets et Société Générale sont les conseillers de RAQ.

William Turlington, responsable du financement des mines, des métaux et des industries, Amériques pour la Société Générale, a déclaré : « En tant que conseiller, nous considérons que la sécurisation du terrain pour l'installation RAQ à Shawinigan est une étape importante pour la livraison de la capacité de fabrication de stockage de batteries électriques à l'échelle du réseau dont nous avons tant besoin. Nous continuerons de travailler avec Lightergy et RAQ pour amener l'offre verte du Québec sur le marché nord-américain. »

La Société Générale est à la pointe de la finance durable depuis plus de 20 ans et a intégré des solutions à impact positif dans toutes ses activités de conseil, de financement et d'investissement. La Société Générale a récemment été nommée « Bank of the Year for Sustainability » par l'International Financing Review (IFR) pour son rôle de premier plan dans le financement de la transition énergétique.

« RBC Capital Markets est fière de travailler avec Réseau Allégé Québec et Lightergy pour aider à concrétiser cet important investissement », a déclaré Robert Nicholson, dirigeant de Renewables and Energy Transition, Canadian Power, Utilities, and Infrastructure, RBC Capital Markets. « RBC s'engage à fournir les conseils et les solutions dont nos clients ont besoin pour faire progresser les technologies propres et les infrastructures vertes à l'appui d'un avenir plus durable. En tant que l'une des principales banques d'investissement en Amérique du Nord, nous sommes particulièrement bien placés pour fournir les conseils, les connaissances et le soutien nécessaires pour aider les organisations partout dans le monde à atteindre leurs objectifs de développement durable tout en déterminant le niveau élevé de leurs propres objectifs. »

À PROPOS DE LA VILLE DE SHAWINIGAN

Située en Mauricie, à 90 minutes de Montréal et de Québec, la Ville de Shawinigan compte près de 51 000 citoyens répartis sur un territoire d'une superficie de 800 km2. Bordée par la majestueuse rivière Saint-Maurice, Shawinigan est un carrefour où se rencontrent à la fois d'innombrables possibilités de réussites économiques et un cadre de vie enviable pour les familles et les amateurs de plein air. C'est une ville qui bâtit des succès !

À PROPOS DE RÉSEAU ALLÉGÉ QUÉBEC

Réseau Allégé Québec, formé par Compact Power, Inc., sous le nom de Lightergytm, apporte 15 ans d'expertise dans les technologies avancées de stockage d'énergie et des solutions d'alimentation révolutionnaires, notamment des systèmes de gestion d'énergie, des cellules, des modules et des systèmes de batteries. Lightergy a une longue histoire de collaboration avec Hydro-Québec depuis 2007. L'entreprise a constitué un portefeuille de propriété intellectuelle comprenant plus de 60 brevets et brevets en instance et a établi ses produits dans le créneau des produits à valeur ajoutée pour la défense, les services d'urgence et les marchés d'infrastructures critiques. http://www.reseauallegequebec.com

