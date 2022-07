Le ministre Wilkinson annonce une aide de près de 10 millions de dollars pour la production d'énergie propre dans les communautés autochtones de la Saskatchewan





REGINA, SK, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'associe aux communautés et aux entreprises autochtones de la Saskatchewan pour financer des projets qui fournissent une énergie propre et abordable. Ces projets sont essentiels à la prospérité et à la sécurité énergétique à long terme et contribuent à l'atteinte des objectifs climatiques ambitieux du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé des investissements de près de 10 millions de dollars au total dans cinq projets, en Saskatchewan, qui permettront de mieux comprendre la consommation d'énergie et de soutenir la technologie des énergies renouvelables dans les communautés rurales, éloignées et autochtones.

Parmi ces investissements, mentionnons :

4?374?600 $ à Meadow Lake Tribal Council (MLTC) Program Services pour le renforcement des capacités et l'élaboration d'une approche régionale en matière d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de conservation, par et pour les communautés autochtones.

pour le renforcement des capacités et l'élaboration d'une approche régionale en matière d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de conservation, par et pour les communautés autochtones. 2?000?000 $ à Mee-Toos Forest Products Ltd. , une filiale du Peter Ballantyne Group of Companies , pour un projet de biothermie visant à remplacer les systèmes de chauffage au propane existants dans deux écoles de Pelican Narrows et de Deschambault Lake et à réduire de 90 % la consommation de combustibles fossiles.

, une filiale du , pour un projet de biothermie visant à remplacer les systèmes de chauffage au propane existants dans deux écoles de et de et à réduire de 90 % la consommation de combustibles fossiles. 1?604?554 $ à MLTC Solar Energy pour l'installation d'un parc solaire de 816 kilowatts dans la municipalité régionale de Tecumseh , dans le sud de la Saskatchewan . Le projet sera détenu à 100 % par les neuf Premières Nations du Conseil tribal de Meadow Lake et sera situé sur des terres appartenant aux Autochtones. L'installation solaire représente, pour la communauté, la première étape vers l'élaboration d'autres projets d'énergie renouvelable.

pour l'installation d'un parc solaire de 816 kilowatts dans la municipalité régionale de , dans le sud de la . Le projet sera détenu à 100 % par les neuf Premières Nations du Conseil tribal de et sera situé sur des terres appartenant aux Autochtones. L'installation solaire représente, pour la communauté, la première étape vers l'élaboration d'autres projets d'énergie renouvelable. 975?000 $ à la First Nations Power Authority of Saskatchewan pour un projet de renforcement des capacités axé sur la planification énergétique communautaire pour les communautés autochtones de la Saskatchewan qui ne reçoivent actuellement aucun service d'approvisionnement en gaz naturel de SaskEnergy.

pour un projet de renforcement des capacités axé sur la planification énergétique communautaire pour les communautés autochtones de la qui ne reçoivent actuellement aucun service d'approvisionnement en gaz naturel de SaskEnergy. 840?000 $ à l' Université de la Saskatchewan pour offrir une maîtrise en durabilité de la sécurité visant à répondre aux besoins de formation des communautés nordiques, éloignées et autochtones au moyen de l'enseignement à distance et d'une expérience pratique axée sur les résultats menant à un développement énergétique communautaire durable.

Ces investissements témoignent de l'engagement continu du gouvernement du Canada à soutenir des projets novateurs dans les secteurs de l'énergie et de la foresterie en vue d'obtenir une industrie de l'énergie et des ressources propre, durable et concurrentielle tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en favorisant la réconciliation économique et en luttant contre les changements climatiques.

Citations

«?Je suis heureux d'être dans la province où j'ai grandi pour annoncer le soutien du gouvernement fédéral à cinq projets essentiels qui feront progresser la réconciliation économique, permettront de produire des énergies propres et créeront des emplois durables. Nos partenaires en Saskatchewan produisent des énergies renouvelables, remplacent les centrales électriques alimentées au charbon et d'autres produits émetteurs de carbone, améliorent l'efficacité énergétique et forment la prochaine génération de dirigeants autochtones en matière d'énergie propre.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles du Canada

«?Aux côtés des chefs de file autochtones en matière de climat en Saskatchewan et dans tout le pays, nous nous attaquons de front aux changements climatiques. Nous travaillons ensemble pour amener de l'énergie verte aux communautés autochtones, réduire les émissions de carbone et protéger l'environnement. En investissant dans des solutions novatrices, nous changeons l'alimentation énergétique des communautés.?»

L'honorable Patty Hadju

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

«?Les projets du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification constituent un tremplin pour nos communautés, qui peuvent ainsi apprendre et prendre l'initiative en matière de planification énergétique communautaire. En renforçant les capacités internes de nos communautés, nous travaillons à acquérir l'autonomie énergétique et à progresser vers un avenir plus propre pour les générations qui nous suivent.?»

Richard Ben

Chef de tribu, Conseil tribal de Meadow Lake.

«?Grâce à l'appui de Ressources naturelles Canada au moyen de son Programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées, Mee-Toos Forest Products Ltd, qui fait partie de l'organisme de développement commercial de la Nation des Cris de Peter Ballantyne, peut faire un pas de plus vers un environnement plus propre, en plus de contribuer à répondre aux besoins énergétiques de notre communauté tout en fournissant des emplois locaux et des occasions de développement. Notre entreprise a déployé de nombreux efforts pour utiliser et mobiliser nos ressources locales dans des projets de cette nature, et le soutien que nous avons reçu de RNCan en cours de route a été bien pensé et adapté au succès que nous avons obtenu et que nous continuerons à obtenir à mesure que nous progressons vers un avenir plus propre et plus prospère pour nos communautés et pour le monde entier.?»

Gary Merasty

Directeur général, Peter Ballantyne Group of Companies

« La First Nations Power Authority est ravie de collaborer avec les Premières Nations de la Saskatchewan qui ne disposent pas actuellement du choix de chauffer leur maison par le gaz naturel. Notre équipe expérimentée de professionnels qualifiés travaillera directement auprès de 15 communautés pour élaborer des plans énergétiques communautaires en étroite collaboration avec SaskPower et SaskEnergy au cours des deux prochaines années et examiner divers choix d'énergie plus propre. »

Guy Lonechild

Chef de l'exploitation, First Nations Power Authority

«?La maîtrise en durabilité en sécurité énergétique de l'Université de la Saskatchewan est un programme novateur conçu pour donner aux Autochtones et à leurs communautés les moyens de travailler à réduire les émissions de carbone. Les diplômés du programme acquerront les compétences requises pour diriger l'élaboration de projets énergétiques qui offrent des choix en matière d'énergie renouvelable et optimisent les avantages sociaux et économiques pour les communautés locales. Des bourses d'études sont offertes aux étudiants autochtones qui s'inscrivent au programme. Notre collaboration continue avec les peuples autochtones et l'industrie permettra de former une nouvelle génération de professionnels interdisciplinaires et de professionnels de l'énergie afin de transformer les systèmes énergétiques et de promouvoir des modèles d'énergie durable dans les communautés nordiques, éloignées et autochtones. »

Gary Merasty

Conseiller principal, relations autochtones et externes, School of Environment and Sustainability

Université de la Saskatchewan

Faits en bref

Le financement fédéral du projet de renforcement des capacités de MLTC et du projet d'énergie solaire de MLTC est assuré par le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification de Ressources naturelles Canada, programme d'une durée de quatre ans doté d'un budget de 964 millions de dollars qui soutient les projets d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation du réseau électrique. Ce programme réduira de façon importante les émissions de gaz à effet de serre en permettant une augmentation de la capacité d'énergie renouvelable pour fournir des services de réseau essentiels tout en soutenant la transition amorcée par le Canada vers une économie carboneutre d'ici 2050 ainsi que l'engagement du gouvernement fédéral à atteindre la carboneutralité en matière de réseau électrique d'ici 2035.

de Ressources naturelles Canada, programme d'une durée de quatre ans doté d'un budget de 964 millions de dollars qui soutient les projets d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation du réseau électrique. Ce programme réduira de façon importante les émissions de gaz à effet de serre en permettant une augmentation de la capacité d'énergie renouvelable pour fournir des services de réseau essentiels tout en soutenant la transition amorcée par le Canada vers une économie carboneutre d'ici 2050 ainsi que l'engagement du gouvernement fédéral à atteindre la carboneutralité en matière de réseau électrique d'ici 2035. Services aux Autochtones Canada a versé une contribution de 250?000 $ au projet d'énergie solaire MLTC par l'intermédiaire du Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques . Ce programme offre aux communautés des Premières Nations et des Inuits des provinces un financement pour des projets visant une vaste gamme d'activités favorisant la recherche de possibilités économiques pour ces communautés.

. Ce programme offre aux communautés des Premières Nations et des Inuits des provinces un financement pour des projets visant une vaste gamme d'activités favorisant la recherche de possibilités économiques pour ces communautés. Les projets de Mee-Toos Forest Products, de la First Nations Power Authority of Saskatchewan et de l'Université de la Saskatchewan sont financés par le gouvernement fédéral dans le cadre du Programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada. Ce programme de 220 millions de dollars vise à réduire la dépendance au diésel dans les collectivités rurales et éloignées en mettant en oeuvre des projets d'énergie renouvelable et en en faisant la démonstration, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les capacités locales. Le programme fait partie du plan gouvernemental Investir dans le Canada , un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, et des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada.

et de l'Université de la sont financés par le gouvernement fédéral dans le cadre du de Ressources naturelles Canada. Ce programme de 220 millions de dollars vise à réduire la dépendance au diésel dans les collectivités rurales et éloignées en mettant en oeuvre des projets d'énergie renouvelable et en en faisant la démonstration, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les capacités locales. Le programme fait partie du plan gouvernemental , un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, et des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le Canada , grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : Un air pur, et une économie forte , s'assure de demeurer un chef de file mondial en matière d'énergie propre. Dans son Budget de 2022 , le Canada s'est engagé à investir 600 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans dans le programme ERITE pour continuer à soutenir des projets d'énergie renouvelable et de modernisation du réseau, et le Canada a investi 300 millions de dollars de plus sur cinq ans pour s'assurer que les collectivités rurales, éloignées et autochtones qui dépendent actuellement du diésel puissent disposer d'une énergie propre et fiable.

