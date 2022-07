Vacances de la construction : plus de 553 M$ versés aux travailleurs et aux travailleuses de la construction

La Commission de la construction du Québec (CCQ) a transmis au cours des dernières semaines près de 182 000 chèques de vacances aux travailleurs et aux travailleuses de la construction du Québec. Au total, une somme qui représente plus de 553 M$ a...

TorQuest Partners (« TorQuest »), la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ »), Les Entreprises Barrette Ltée, la direction et les co-investisseurs ont bien conclu la vente précédemment annoncée de Barrette Outdoor Living, Inc....