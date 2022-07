Effet COOP : Des jeunes profiteront de l'été pour développer leur fibre entrepreneuriale





LÉVIS, QC, le 11 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Cet été, plus de 300 jeunes provenant de 14 régions administratives du Québec pourront expérimenter l'entrepreneuriat coopératif par l'entremise de programmes tels que Jeune COOP et Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC). Ainsi, par ces programmes, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) offrira à nouveau aux jeunes des services spécialisés en entrepreneuriat coopératif à travers toute la province en vue d'expérimenter des projets développant la fibre entrepreneuriale.

Ces programmes, qui se veulent sérieux sans se prendre au sérieux, permettent aux jeunes de s'initier au marché du travail, mais aussi à la gestion collective d'une entreprise. On vise à y développer des compétences telles que l'autonomie, la créativité, le sens des responsabilités, le leadership tout en permettant à ces derniers de gagner un salaire.

« C'est par l'expérimentation de la gestion coopérative et par la réalisation d'un projet directement lié aux besoins de leur communauté que les jeunes pourront développer leurs qualités entrepreneuriales et être sensibilisés au fonctionnement et aux valeurs portées par le monde de la coopération », a indiqué

Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

« Le CQCM et ses membres ont toujours maintenu l'objectif de favoriser un continuum d'éducation à la coopération auprès des jeunes, afin de contribuer à la formation de futurs citoyens responsables qui participent pleinement à la société et à son développement. Cette démarche contribue à donner du sens à leurs apprentissages et les encourage à développer les talents qui leur sont propres. De plus, elle leur permet d'envisager l'entrepreneuriat coopératif comme une option de leur future carrière », a ajouté Mme Nadine Groulx, présidente du CQCM.

Plus d'information sur les programmes jeunesse

Par ses programmes jeunesse, le CQCM est un fier partenaire du gouvernement du Québec dans la mise en oeuvre de son plan d'action jeunesse 2021-2024. En ce sens, les services d'entrepreneuriat coopératif jeunesse du CQCM sont financés par le Secrétariat à la jeunesse, la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité et le Mouvement Desjardins.

Le programme Jeune COOP est un service d'entrepreneuriat jeunesse du CQCM qui vise à aider les enseignants et intervenants à démarrer et soutenir des projets coopératifs gratuitement en classe ou dans la communauté. En 2021-2022, il y a eu près de 2 600 jeunes provenant de 123 écoles différentes qui ont bénéficié de ce programme. 928 jeunes ont aussi reçu des bourses totalisant 14 900$.

Pour démarrer un projet Jeune COOP, contactez la conseillère en entrepreneuriat coopératif jeunesse de votre région : www.cqcm.coop/conseillers

Le projet Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) est rendu possible grâce au Fonds étudiant II qui, à titre de partenaire financier majeur, assure notamment le salaire et la formation des coordonnateurs partout au Québec. Depuis 2018, le CQCM déploie le programme CIEC, permettant ainsi à des centaines de jeunes de découvrir la richesse de l'expérience entrepreneuriale en contexte coopératif, tout en approfondissant leur engagement citoyen, démocratique et local. Par exemple, une CIEC regroupe cet été des jeunes du secondaire offrant des services de tonte de gazon, de peinture, de désherbage, de gardiennage et divers autres travaux à la communauté et aux entreprises.

Pour connaître les CIEC près de chez-vous : www.cqcm.coop/ciec

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le CQCM compte parmi ses membres les grandes coopératives et mutuelles du Québec, les fédérations sectorielles ainsi que la Coopérative développement régional du Québec.

