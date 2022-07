Avis aux médias - Nouveaux détails sur le dévoilement des premières images scientifiques du télescope spatial James Webb





Note : Avis aux médias mis à jour.

Nouveaux éléments :

- Publication aujourd'hui (11 juillet) par la Maison-Blanche, en avant-première, de l'une des premières images scientifiques du télescope Webb.

- Certains détails des activités du 12 juillet.

LONGUEUIL, QC, le 11 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Cette semaine, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence spatiale canadienne (ASC), la NASA dévoilera les premières images scientifiques en couleur et données spectroscopiques du télescope spatial James Webb. La publication officielle de ces images et données révèlera les capacités techniques de l'observatoire, notamment celle du NIRISS canadien embarqué.

Aujourd'hui à 17 h (HE), le président des États-Unis, Joe Biden, dévoilera l'une des premières images scientifiques du télescope Webb en avant-première à la Maison-Blanche. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, prononcera une allocution. L'annonce sera retransmise sur la chaine NASA TV (en anglais seulement). L'image sera publiée au même moment sur le site Web de l'ASC.

Le mardi 12 juillet, les représentants des médias sont invités à se présenter au siège de l'ASC pour assister aux activités suivantes.

À 9 h 45 (HE), les mots d'ouverture de la NASA, de l'ESA et de l'ASC seront diffusés sur la chaine NASA TV (en anglais seulement) et sur le site Web de la NASA (en anglais seulement). L'ASC les retransmettra également sur place.

À 10 h 30 (HE), l'ASC participera depuis le centre spatial John-H.-Chapman, à Saint-Hubert , à l'émission télévisée lors de laquelle les premières images scientifiques et données spectroscopiques du télescope spatial James Webb seront dévoilées.

, à l'émission télévisée lors de laquelle les premières images scientifiques et données spectroscopiques du télescope spatial seront dévoilées. À 12 h 30 (HE), il y aura une séance d'information à l'intention des médias au centre spatial Goddard de la NASA. Les représentants des médias à l'ASC auront l'occasion de poser des questions aux personnes présentes au centre spatial Goddard. Des experts seront aussi sur place pour accorder des entrevues.

Pour solliciter une entrevue avec les experts de l'ASC ou les chercheurs canadiens, prière de contacter le Bureau des relations avec les médias (coordonnées plus loin).

Lundi 11 juillet 2022 Heure Quoi Qui Où 17 h (HE) Publication en avant-première

par la Maison-Blanche de l'une

des premières images

scientifiques du télescope

Webb Joe Biden, président des États-

Unis



Bill Nelson, administrateur de la

NASA L'annonce sera retransmise sur la

chaine NASA TV (en anglais

seulement) . L'image sera publiée au

même moment sur le site Web de la

NASA (en anglais seulement) et sur le

site de l'ASC

Mardi 12 juillet 2022 Heure Quoi Qui Où 9 h 45 (HE) Mots d'ouverture NASA, ESA et ASC Centre spatial John-H.-Chapman 6767, route de l'Aéroport Longueuil (Québec) J3Y 8Y9



Chaine NASA TV (en anglais

seulement) sur le site Web de la

NASA (en anglais seulement) 10 h 30 (HE) Publication des premières

images scientifiques et

données spectroscopiques du

télescope spatial James Webb Sarah Gallagher, conseillère

scientifique de la présidente de

l'ASC



Nathalie Ouellette,

astrophysicienne chargée des

communications scientifiques

sur Webb au Canada,

coordonnatrice de l'Institut de

recherche sur les exoplanètes de

l'Université de Montréal Centre spatial John-H.-Chapman 6767, route de l'Aéroport Longueuil (Québec) J3Y 8Y9



Il sera aussi possible de regarder la

retransmission en direct sur la page

Facebook et la chaine YouTube de

l'ASC. 12 h 30 (HE) Séance d'information à

l'intention des médias René Doyon, chercheur principal

du FGS/NIRISS



Jean Dupuis, scientifique

principal des missions

d'astronomie spatiale, ASC

Prière de consulter l'avis aux

médias de la NASA (en anglais

seulement) pour connaitre la

liste complète des participants. Centre spatial John-H.-Chapman 6767, route de l'Aéroport Longueuil (Québec) J3Y 8Y9



La séance d'information sera

retransmise en direct sur diverses

plateformes de la NASA : chaine

NASA TV, application mobile et site

Web (en anglais seulement). Prière

de consulter l'avis aux médias de la

NASA (en anglais seulement) pour plus de détails.

