AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Wilkinson prononcera un discours devant la Chambre de commerce de Regina et du district et la Chambre de commerce de la Saskatchewan et tiendra un point de presse





OTTAWA, ON, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, prononcera un discours devant la Chambre de commerce de Regina et du district et devant la Chambre de commerce de la Saskatchewan.

Un point de presse suivra.

Date : 12 juillet 2022



Heure : 11 h 30 (HAC)



Lieu : Ramada Plaza Regina - salle Canadian North

1818, avenue Victoria

Regina (Saskatchewan)

S4P 0R1





Remarque : Les personnes qui souhaitent assister à l'événement sont priées de respecter les consignes des autorités provinciales de santé publique. Si vous ne vous sentez pas bien ou avez des symptômes de la COVID-19, veuillez toutefois ne pas y participer.

