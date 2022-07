Deenova poursuit sa série d'innovations avec la présentation officielle de son robot de prochaine génération ALL-IN-1 pour le reconditionnement, en doses unitaires, de l'ensemble des formes de médicaments





Suite à ses annonces précédentes en mars 2022, pour la sortie des trois nouveaux ajouts innovants à sa gamme de produits D3 primés de solutions mécatroniques, Deenova continue de consolider son leadership technologique dans le domaine de l'automatisation pharmaceutique. La société a annoncé aujourd'hui le lancement de son robot de deuxième génération ALL-IN-1, capable de reconditionner automatiquement en doses unitaires l'ensemble des formes de médicaments: solides et liquides administrés par voie orale, comme les ampoules, seringues, flacons et tout type de sachets et suppositoires.

La toute dernière génération de ce robot de reconditionnement novateur, entièrement automatisé, a été conçue pour garantir l'efficacité et la fluidité inégalée de son prédécesseur, tout en améliorant sa polyvalence et sa fiabilité grâce aux mouvements optimisés du bras robotique.

En tenant compte de l'opérateur et pour une expérience client inégalée, une attention toute particulière a été apportée aux aspects fonctionnels de la technologie, notamment pour améliorer le système de vision à l'aide de nouvelles fonctionnalités IA, en réduisant le niveau sonore général, améliorant l'ergonomie et développant une interface utilisateur intuitive, parfaitement conforme à la vision de Deenova en matière de robotique à haute sensibilité : une technologie en contact avec l'aspect humain, dans le cadre d'une relation d'assistance éprouvée, partout et à tout moment.

Fulvio Rudello, chef de l'exploitation chez Deenova: "Je suis particulièrement enthousiaste que notre nouveau robot ALL-IN-1 ait passé avec succès l'ensemble des tests de validation d'usine, et soit désormais entièrement opérationnel au sein du laboratoire central des doses unitaires de Deenova, situé près de Piacenza, qui dessert 22 sites hospitaliers en Italie, avec plus de 6 millions de doses unitaires produites par an. Il s'agit là de la première étape d'un processus de modernisation à grande échelle de notre installation, qui sera suivi du remplacement progressif des équipements existants, à commencer par la mise en oeuvre au premier trimestre 2023 du nouveau D3 AIDE Cut, la toute dernière solution mécatronique modulaire de Deenova pour le reconditionnement, en doses unitaires, des médicaments solides administrés par voie orale."

"Notre taux de 100% de rétention client en Italie, après plus de 15 années d'activité," explique Christophe Jaffuel, directeur commercial chez Deenova, "nous motive pour définir sans relâche de nouvelles normes de performance et d'expérience client. Ce nouveau robot ALL-IN-1, entièrement opérationnel, dans nos installations, est une formidable prémisse pour nos futures installations innovantes au Royaume-Uni et en Allemagne."

Depuis 2004, Deenova est le fournisseur incontesté de solutions mécatroniques pour médicaments en circuit fermé, et pour la traçabilité des dispositifs médicaux basés sur la technologie RFID dans le secteur de la santé. Deenova et ses solutions brevetées uniques et entièrement intégrées allègent les pressions croissantes imposées par les professionnels de santé pour améliorer la sécurité du patient, réduire les erreurs thérapeutiques, minimiser les déchets et le détournement de substances contrôlées, contenir les coûts et diminuer l'écart entre l'augmentation du nombre/du niveau d'urgence des patients et la pénurie de personnel médical. Deenova garantit la simplification de l'ensemble des processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables/jetables, avec une réduction des coûts estimée entre 15% et 25%.

Veuillez visiter www.deenova.com pour de plus amples informations relatives à ses solutions de pointe.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 juillet 2022 à 12:05 et diffusé par :