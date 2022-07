Le gouvernement du Canada investit dans les petites entreprises dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada





OTTAWA, ON, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Les petites entreprises du Canada sont à l'origine d'innovations qui aident à mettre au point des solutions efficaces, durables et rentables pour assurer la compétitivité de l'économie et la bonne position pour l'avenir. Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture, ont annoncé un financement total de 950 000 $ pour quatre petites entreprises dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada (SIC) afin de contribuer à la protection des aliments, des plantes et des animaux du Canada.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans l'innovation qui aide les petites entreprises à concevoir des outils, des technologies, des méthodes et des processus nouveaux ou améliorés au profit des Canadiens, de l'environnement et de notre l'économie. Ce financement permettra aux entreprises de relever des défis uniques, notamment la détection de biotoxines marines, la correspondance des vaccins contre la fièvre aphteuse et la détection des granulomes pour la surveillance de la tuberculose.

Pour ce faire, les quatre entreprises suivantes ont reçu des fonds :

Bioimaging Research Solutions Inc. ( Guelph, Ontario ) a reçu 150 000 $ pour mettre au point un outil automatisé qui analysera des ganglions lymphatiques précis dans la carcasse afin de repérer les tissus présentant un risque plus élevé de présence de tuberculose bovine.

) a reçu 150 000 $ pour mettre au point un outil automatisé qui analysera des ganglions lymphatiques précis dans la carcasse afin de repérer les tissus présentant un risque plus élevé de présence de tuberculose bovine. Silk Way Services Inc. ( Toronto, Ontario ) a reçu 150 000 $ pour l'utilisation de systèmes d'imagerie diagnostique de pointe afin de repérer les tissus présentant un risque plus élevé de présence de tuberculose bovine.

) a reçu 150 000 $ pour l'utilisation de systèmes d'imagerie diagnostique de pointe afin de repérer les tissus présentant un risque plus élevé de présence de tuberculose bovine. Shaddari Inc. (Montréal, Québec) a reçu 350 000 $ pour l'application de l'intelligence artificielle à la détermination des meilleurs vaccins à utiliser lors d'une éclosion de fièvre aphteuse.

Sensoreal Inc. (Montréal, Québec) a reçu 300 000 $ pour compléter un prototype d'appareil de dépistage rapide qui peut être utilisé pour détecter les phycotoxines paralysantes phycotoxines paralysantes dans les eaux côtières canadiennes. Une fois la phase de deux ans terminée, l'entreprise aura l'occasion de commercialiser cet appareil portable innovateur.

Nous reconnaissons l'importance de la recherche et de la technologie de pointe pour permettre aux entreprises de croître tout en assurant aux Canadiens l'accès à des aliments et à des produits de haute qualité dont ils ont besoin.

Les défis posés par les SIC offrent l'occasion d'une plus grande collaboration entre les petites entreprises canadiennes et le gouvernement du Canada en matière de recherche commerciale afin de faire progresser la science et l'innovation et d'appuyer la prise de décisions fondées sur des données probantes pour protéger les aliments, les plantes et les animaux du Canada.

Citations

« Protéger le bien-être de tous les Canadiens signifie protéger les aliments, les plantes et les animaux du Canada. Notre gouvernement est fier de s'associer aux petites et moyennes entreprises canadiennes pour les aider à développer de nouvelles technologies efficaces qui serviront à mieux protéger l'approvisionnement alimentaire du Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« Nos éleveuses et éleveurs prennent grand soin de leurs animaux et notre gouvernement continue d'investir dans la recherche et l'innovation pour garder les troupeaux en santé. Prévenir et soigner les maladies animales est un élément clé pour assurer le succès du secteur. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Notre gouvernement comprend que le succès des entreprises canadiennes dépend des outils et des possibilités qui sont mis à leur disposition pour croître et innover. Les solutions de pointe mises de l'avant par les récipiendaires d'aujourd'hui témoignent réellement du pouvoir de l'innovation lorsqu'il s'agit de relever des défis et de trouver des façons nouvelles pour assurer la salubrité des aliments au Canada. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

Solutions innovatrices Canada (SIC) est un programme d'approvisionnement en recherche et développement administré par Innovation, Sciences et Développement économique Canada . Le programme appuie les partenariats entre les ministères et les innovateurs canadiens dans la conception d'innovations précommerciales en phase initiale, dans le but ultime de promouvoir la croissance des petites entreprises canadiennes.

(SIC) est un programme d'approvisionnement en recherche et développement administré par Innovation, Sciences et Développement économique . Le programme appuie les partenariats entre les ministères et les innovateurs canadiens dans la conception d'innovations précommerciales en phase initiale, dans le but ultime de promouvoir la croissance des petites entreprises canadiennes. 21 ministères et organismes fédéraux, dont l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), participent au programme.

Dans le cadre du programme des SIC, l'ACIA présente des défis qui permettent aux petites entreprises canadiennes de mettre au point des solutions innovatrices à l'aide de la technologie et de la recherche scientifique.

Liens connexes

Solutions innovatrices Canada

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Communiqué envoyé le 11 juillet 2022 à 12:01 et diffusé par :