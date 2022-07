L'avenir de l'économie et du logement





OTTAWA, ON, le 11 juill. 2022 /CNW/ - L'inflation au Canada a atteint le niveau le plus élevé en près de quatre décennies, ce qui a incité à relever les taux directeurs en vue d'autres hausses à venir. Cela aura une incidence sur la croissance du prix des maisons au Canada et sur la capacité de l'industrie à créer des logements dont on a grandement besoin pour aider à rétablir l'abordabilité.

Dans un nouvel article écrit par l'économiste en chef de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Bob Dugan, nous explorons en profondeur certaines de ces questions pressantes et nous examinons comment les différents taux d'intérêt et scénarios économiques influeront sur l'activité du logement.

Vous pouvez lire L'avenir de l'économie et du logement dans l'Observateur du logement de la SCHL.

