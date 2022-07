Schneider Electric remporte des prix dans le domaine du design





Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique au service de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, célèbre son succès lors d'une remise des prix prisée dans le domaine du design.

Les équipes de conception et d'ingénierie de produit de la société continuent d'appliquer des décennies d'expérience dans la construction de maisons et de bâtiments sûrs, durables, efficients et sophistiqués, en fournissant des solutions de design intelligentes, connectées et intuitives qui continuent de susciter l'intérêt chez certains des principaux jurys au monde.

Ces distinctions reconnaissent et récompensent le design exceptionnel et innovant et la fonctionnalité des produits de Schneider Electric, et l'opportunité qu'ils offrent à la société pour tirer pleinement parti de son énergie et de ses ressources pour un monde ayant un impact climatique positif.

Les produits primés aux iF Design Awards sont capables de produire et gérer l'énergie et de l'adapter à votre style de vie, tout en maintenant votre sécurité et en vous permettant de contribuer à un mode de vie durable

Reconnu par 132 experts de renom dans plus de 20 pays pour la conception de produits présentant le plus grand potentiel d'innovation, Schneider Electric a reçu sept iF Design Awards dans plusieurs catégories, notamment Matériel et Bâtiment, Industrie/Outils et Interface pour médias numériques.

Les produits primés à l'édition 2022 des iF Design Awards sont l'avertisseur de fumée c.c. Wiser, la série SpaceLogic Controller, la nouvelle gamme de dispositifs de câblage Ovalis, le disjoncteur à moyenne tension EvoPact, le Facility Expert for Small Business Advisor, le dispositif antisurtension Jueshi, et le protecteur de circuit Clipsal Max9.

L'avertisseur de fumée Wiser est conçue pour protéger la vie humaine contre le risque d'incendie. Facile à intégrer, elle se connecte sans fil au système de maison connectée Wiser. Sa conception intelligente propose notamment un éclairage LED discret et le bouton surdimensionné renforce son look minimaliste et la facilité d'utilisation du produit.

est conçue pour protéger la vie humaine contre le risque d'incendie. Facile à intégrer, elle se connecte sans fil au système de maison connectée Wiser. Sa conception intelligente propose notamment un éclairage LED discret et le bouton surdimensionné renforce son look minimaliste et la facilité d'utilisation du produit. La série SpaceLogic Controller est un élément important de l'EcoStruxure Building Operation, qui offre aux clients la possibilité d'améliorer la gestion et l'analyse énergétique, avec un design compact et une intégration fonctionnelle réduisant le volume et les coûts d'installation.

est un élément important de l'EcoStruxure Building Operation, qui offre aux clients la possibilité d'améliorer la gestion et l'analyse énergétique, avec un design compact et une intégration fonctionnelle réduisant le volume et les coûts d'installation. La nouvelle gamme Ovalis de dispositifs de câblage abordables est conçue dans un souci d'esthétique, de connectivité et d'ergonomie pour les clients, et assure une installation facile pour les électriciens.

Frederic Beuvry, VP principal, design industriel et ergonomie, Schneider Electric:

"Alors que la qualité et la fiabilité sont les marques de fabrique des produits et solutions de Schneider Electric, le design est l'élément unique qui optimise l'expérience de nos clients. Notre conception intuitive crée un environnement générant une connexion avec nos produits et leur permet d'atteindre leur plein potentiel. Grâce à un processus unique en termes de design, nous construisons des expériences de bout en bout qui sont véritablement utiles pour nos clients et les encouragent à contribuer à un mode de vie durable et à refaçonner leur activité grâce à nos solutions innovantes et efficientes."

Les prix du design Three Red Dot récompensent autant les produits que le design, y compris les dispositifs de maison connectée et les produits énergétiques pour la maison.

Le design de ses produits étant reconnu comme sophistiqué, ergonomique et intuitif, la société a également reçu trois distinctions notables lors des Red Dot Awards 2022.

Les produits primés sont, à nouveau, l'avertisseur de fumée Wiser, le dispositif antisurtension SEMC-I et le Putuo MT - mécanisme moteur - un moteur électrique capable de gérer à distance ou manuellement les disjoncteurs à boîtier moulé. Sa nouvelle conception à glissement sécurisé excelle par son côté intuitif et son efficience, tout en permettant aux utilisateurs de basculer aisément entre le mode automatique et manuel.

Professeur Peter Zec, fondateur et PDG de Red Dot:

"Durant cette année de compétition, j'ai été particulièrement frappé par la créativité exceptionnelle des produits primés, notamment par la gamme de solutions de Schneider Electric. Il est vraiment impressionnant et louable de voir qu'il existe encore des designs capables de nous surprendre par leur forme et leur fonctionnalité. Cela signifie clairement que le design ne peut être freiné en raison de circonstances défavorables. Bien au contraire: de plus en plus d'idées nouvelles et de créations voient le jour, et des techniques futuristes sont développées. Le fait que la qualité de ces produits fasse écho à leur niveau d'innovation rend leur victoire aux Red Dot Award: Product Design 2022 totalement méritée."

À propos de l'iF Design Award

Depuis 1954, l'iF DESIGN AWARD est reconnu comme la référence en termes d'excellence conceptuelle. La désignation iF Design jouit d'une renommée internationale pour ses exceptionnels services de design, et l'iF DESIGN AWARD est l'une des plus prestigieuses distinctions au monde. Elle récompense les accomplissements dans toutes les disciplines du design: produit, emballage, communication et service, architecture et architecture d'intérieur, ainsi que concept professionnel, expérience utilisateur (UX) et interface utilisateur (UI). Retrouvez la liste complète des lauréats sur www.ifdesign.com.

