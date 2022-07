Le paiement minimum sur les cartes de crédit sera à 3,5 % du solde à compter du 1er août

Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter, de recharger et...

Le ministère des Transports informe les usagers de la route du début des travaux de réparations et d'asphaltage du pont Gédéon-Ouimet, entre Laval et Boisbriand, à compter du 17 juillet. D'une durée d'environ 18 semaines, ces interventions...