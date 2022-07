Avis aux médias - Un soutien fédéral contribuera à moderniser des infrastructures sportives et récréatives communautaires à Calgary





CALGARY, AB, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Monsieur Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, au nom de l'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan, annoncera un soutien fédéral destiné à des projets de revitalisation communautaire qui permettront de faire profiter aux Calgariens de tous âges et de toutes capacités d'installations sportives et récréatives modernes.

Le secrétaire parlementaire van Koeverden sera accompagné de George Chahal, député de Calgary Skyview, d'Evan Spencer, conseiller municipal et adjoint au maire, de Jackie Armstrong-Homeniuk, ministre associée de la Condition féminine de l'Alberta, de John Schmidt, trésorier et vice-président, Alberta Urban Athletics Association, et de Cynthia Watson, directrice générale, Vivo for Healthier Generations Society.

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date : Le mardi12 juillet 2022



Heure : 9 h (HR)



Endroit : Vivo for Healthier Generations Society

11950 Country Village Link Northeast

Calgary (Alberta)

