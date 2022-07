Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 1016 nouveaux cas, pour un total de 1?104?910 personnes infectées*?;3 nouveaux décès rapportés dans les 24 dernières heures, pour un...

TELUS Santé, de concert avec le NIA, a publié aujourd'hui les résultats d'un nouveau sondage qui fait la lumière sur la façon dont les personnes les plus âgées au Canada peuvent être mieux soutenus pour vieillir sainement, plus sécuritairement et de...