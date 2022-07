Le premier ministre annonce le renouvellement du mandat de la Dre Mona Nemer au poste de conseillère scientifique en chef du Canada





OTTAWA, ON, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le renouvellement du mandat de la Dre Mona Nemer au poste de conseillère scientifique en chef du Canada. Le nouveau mandat de la Dre Nemer, d'une durée de deux ans, commencera le 25 septembre 2022.

La recherche et les connaissances scientifiques sont essentielles pour bien informer les Canadiens et veiller à ce que le gouvernement ait les outils nécessaires pour faire face aux enjeux les plus urgents au pays. Dans son rôle de conseillère scientifique en chef, la Dre Nemer continuera d'offrir des conseils scientifiques impartiaux au premier ministre, au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et au Conseil des ministres pour que les décisions en matière de politique publique tiennent compte de la science et que les travaux scientifiques réalisés au gouvernement soient pleinement accessibles à la population canadienne.

Éminente chercheure médicale dans le domaine de la cardiologie moléculaire, la Dre Nemer est conseillère scientifique en chef du Canada depuis 2017. Avant d'occuper ces fonctions, elle a été professeure et vice-rectrice à la recherche à l'Université d'Ottawa ainsi que directrice du laboratoire de génétique moléculaire et de régénération cardiaque de cette université. Elle a siégé à divers conseils et comités consultatifs scientifiques nationaux et internationaux, dont le Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 du Canada et le Groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19.

« À titre de conseillère scientifique en chef du Canada, la Dre Nemer a offert des conseils essentiels au gouvernement du Canada pour que les décisions soient éclairées par la science. Au cours des deux dernières années tout particulièrement, son aide nous a été précieuse pour mieux comprendre et atténuer les effets de la pandémie sur les Canadiens. Je suis ravi qu'elle ait accepté de poursuivre ses fonctions et je me réjouis à l'idée de continuer à travailler avec elle, pour que la science reste au coeur des activités gouvernementales. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Plus que jamais, notre gouvernement comprend l'importance capitale de la science pour prendre des décisions fondées sur des faits en ce qui a trait à l'innovation et à la croissance de l'économie canadienne. Nous sommes reconnaissants que la Dre Nemer poursuive son travail important de conseillère scientifique en chef du Canada. Je suis impatient de continuer de travailler avec elle afin de raffermir le leadership mondial du Canada en matière de sciences et d'innovation. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« C'est un honneur de poursuivre mes fonctions de conseillère scientifique en chef du Canada. Au cours des deux dernières années, nous avons vu à quel point la science pouvait se mettre au service de la société lorsque de nouvelles connaissances ont orienté les politiques et permis la production de thérapies pouvant sauver des vies. Ça a été le privilège d'une vie de servir notre pays pendant cette période exceptionnelle. J'ai hâte de collaborer avec la communauté scientifique et les responsables des politiques afin de promouvoir la science à l'échelle nationale et internationale pour le bien de tous les Canadiens. »

-- Dre Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada

La D re Nemer a été nommée conseillère scientifique en chef du Canada pour la première fois en 2017, à la suite d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Son mandat avait été renouvelé pour une durée de deux ans en 2020.

Le Bureau de la conseillère scientifique en chef se situe à Innovation, Sciences et Développement économique Canada .

. Les principales fonctions de la conseillère scientifique en chef sont les suivantes :

donner des conseils sur l'élaboration et la mise en oeuvre de lignes directrices visant à ce que les travaux scientifiques du gouvernement soient entièrement accessibles au public et à ce que les scientifiques fédéraux puissent librement parler de leurs travaux;



donner des conseils sur la création et la mise en oeuvre de procédures visant à ce que des analyses scientifiques soient prises en compte lorsque le gouvernement prend des décisions;



évaluer et recommander des moyens d'améliorer la fonction de consultation scientifique au sein du gouvernement fédéral;



évaluer et recommander des moyens qui permettraient au gouvernement de favoriser davantage la qualité des travaux de recherche scientifique au sein du système fédéral.

