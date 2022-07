Mercedes-Benz Canada fait état de ses ventes pour le 2e trimestre de 2022





MISSISSAUGA, ON, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires ont aujourd'hui annoncé les résultats de vente du deuxième trimestre de 2022. Au cours de ce trimestre, la compagnie a livré 10 091 véhicules de tourisme et fourgons (+7,4 % par rapport au T2 2021).

Au cours du 2e trimestre de 2022, Mercedes-Benz Canada a vendu 8 565 voitures de tourisme et utilitaires légers de luxe au détail (-0,6 % comparativement au T2 2021). Ce total inclut 6 381 VUS et 2 184 voitures de tourisme. Cela signifie que pendant le 2e trimestre de 2022, les VUS constituaient 74,5 % des ventes totales de voitures de tourisme et d'utilitaires légers de luxe, contre 25,5 % pour les voitures de tourisme.

Le polyvalent VUS GLC a continué à avoir du succès auprès des consommateurs canadiens et était en tête des ventes globales en volume du 2e trimestre de 2022, avec 2 738 unités des variantes coupé et VUS vendues au détail (+23,8 % comparativement au T2 2021). Cela fait du VUS GLC le véhicule Mercedes-Benz le plus vendu au Canada durant le premier semestre de 2022. Parmi les autres modèles s'étant démarqués par d'excellentes performances figurent le luxueux VUS GLE (+10,6 % par rapport aux ventes des variantes coupé et VUS du T2 2021) et le VUS GLS haut de gamme (+0,9 % comparativement au T2 2021). Du côté des voitures de tourisme, la berline de Classe A et la Classe A à hayon ont toutes deux excellé, ainsi que le véhicule AMG GT - le fleuron de la gamme haute performance -, la toute nouvelle berline EQS électrique et la berline de Classe S sophistiquée, qui a connu une croissance exceptionnelle des ventes.

Durant le 2e trimestre de 2022, la division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a livré 3 566 unités au total (-21,7 % comparativement au T2 2021), dont 3 415 véhicules d'occasion certifiés (VOC). Cela se traduit par une part des ventes de VOC dans les ventes de véhicules d'occasion de 95,8 % - une proportion extrêmement élevée.

La division des fourgons Mercedes-Benz a enregistré une croissance remarquable des ventes du deuxième trimestre de 2022 par rapport à celles du second trimestre de 2021 (+96,1 %). Au cours du 2e trimestre de 2022, elle a vendu 1 526 fourgons Sprinter et Metris au détail, contre 778 durant le 2e trimestre de 2021. Ainsi, la dynamique positive amorcée durant le premier trimestre de 2022 se poursuit et positionne favorablement Fourgons Mercedes-Benz pour le deuxième semestre de 2022.

« Nous avons été heureux de constater un niveau de stabilité et de croissance durant la dernière partie du deuxième trimestre après avoir continué à subir les effets des difficultés persistantes de la chaîne d'approvisionnement externe », a déclaré Eva Wiese, présidente et directrice générale de Mercedes-Benz Canada. « La demande des clients pour nos produits demeure exceptionnelle et nous sommes contents des résultats que nous avons enregistrés à ce jour pour la berline EQS 580 4MATIC, notre berline phare de Classe S et un certain nombre d'autres modèles de voitures de tourisme et VUS. J'aimerais aussi attirer l'attention sur le remarquable premier semestre de 2022 qu'a connu Fourgons Mercedes-Benz Canada, marqué par de nouveaux contrats commerciaux et une croissance soutenue pour l'ensemble de la gamme des fourgons. La deuxième partie de 2022 sera importante dans la mesure où nous visons à créer une dynamique solide grâce à la toute nouvelle berline de Classe C tant attendue, à la fougueuse Mercedes-AMG SL et à un certain nombre de véhicules Mercedes-EQ arrivant sur notre marché. »

VENTES T2 Totaux pour l'année

à ce jour 2022 2021 % 2022 2021 % Véhicules

Mercedes-Benz 8 565 8 620 -0,6 14 835 16 211 -8,5 Fourgons

Mercedes-Benz 1 526 778 +96,1 3 190 2 319 +37,6 TOTAL 10 091 9 398 +7,4 18 025 18 530 -2,7

