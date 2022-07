Aqara lance une solution rétrofit pour automatiser les rideaux traditionnels





Aqara, un chef de file des produits de maison connectée, annonce la disponibilité de son Curtain Driver E1, une solution rétrofit pour automatiser les rideaux traditionnels. Conçu à partir du protocole Zigbee 3.0 avec une fiabilité, une portée et une écoefficience accrues, ce moteur de rideau bénéficie d'une autonomie de batterie atteignant 12 mois entre chaque recharge1, et se connecte à d'autres accessoires domotiques pour proposer une expérience véritablement automatisée2. Le Curtain Driver E1 est disponible sur Amazon en Amérique du Nord (États-Unis, Canada) et en Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne), ainsi qu'auprès de revendeurs Aqara à l'échelle mondiale3.

Décliné en deux versions, à savoir la Rod Version pour les tringles et la Track Version pour les rails en U et en I, le Curtain Driver E1 d'Aqara est compatible avec la plupart des rideaux du marché. Grâce à son moteur silencieux et puissant, il peut tirer des rideaux pesant jusqu'à 12 kilogrammes. La solution est compatible avec un large éventail d'écosystèmes et assistants vocaux tiers, notamment HomeKit/Siri, Alexa, Google Home/Google Assistant, IFTTT, et la norme Matter, bientôt déployée, sera également prise en charge4.

L'installation est facile. Il suffit de fixer le Curtain Driver E1 sur la tringle ou le rail du rideau, sans nécessiter d'outils supplémentaires. Cette solution rétrofit n'a besoin d'aucun nouveau câblage pour motoriser les rideaux, et sa batterie de 6 000 mAh, d'une autonomie d'un an, est rechargeable via un port USB Type-C. Elle est dotée d'un capteur de lumière intégré, permettant ainsi au rideau de se fermer tout seul lorsque la luminosité est trop intense, et inversement.

Mise à part la luminosité ambiante, le Curtain Driver peut être contrôlé en fonction d'autres conditions, comme des horaires préprogrammés, le lever et le coucher du soleil, la météo locale et le géorepérage. Par exemple, les rideaux s'ouvrent au lever du soleil pour ne jamais rater ce précieux moment de la journée. Lorsqu'il est connecté à d'autres dispositifs Aqara, le moteur de rideaux offre encore plus de possibilités. Utilisez un mini commutateur sans fil pour ouvrir, fermer et arrêter le rideau d'un simple clic, ou réglez précisément son ouverture en tournant le Cube. La Camera Hub G3 permet même au rideau d'être contrôlé par les mouvements de la main.

Très polyvalent, le Curtain Driver convient à divers scénarios et cas d'utilisation. Le regroupement de dispositifs permet de contrôler simultanément les doubles rideaux. La vitesse du moteur est réglable, et le dispositif peut être configuré pour fonctionner plus lentement le matin pour ne pas interrompre votre sommeil. De plus, il est possible de régler la durée des mouvements du rideau, par exemple pour passer de la position fermée à entièrement ouverte en une heure afin de simuler naturellement le lever du soleil.

À l'occasion de ce lancement, Aqara offre une remise de 20% sur Amazon. Les clients d'Amérique du Nord peuvent profiter de cette offre avec le code promotionnel USCURTAIN aux États-Unis et au Canada, et les clients européens utiliseront quant à eux le code CURTAINUKEU en France, Allemagne, Italie, Espagne et au Royaume-Uni. Ces deux codes sont valables le 11 juillet 2022. Les membres Amazon Prime continueront de bénéficier de la remise les 12 et 13 juillet, sans devoir saisir de code promotionnel.

Pour de plus amples renseignements sur le Curtain Driver E1, rendez-vous sur notre site web.

1. Basé sur un test laboratoire de deux dispositifs avec des doubles rideaux. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction du poids du rideau, de la longueur, et de la friction.

2. Hub Zigbee 3.0 Aqara requis.

3. La disponibilité du produit peut varier en fonction des canaux de distribution, et peut être mise à jour sans avis préalable. Nous vous invitons à vérifier la disponibilité en temps réel auprès des revendeurs régionaux.

4. Mise à jour OTA du hub Aqara compatible requise.

